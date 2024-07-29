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Россияне снова вывели в Черное море ракетоноситель — одесситам стоит быть наготове

29 июля 2024 10:22
Верзилова Єлизавета - редактор
Флот россиян в морях сегодня, 29 июля: данные ВМС ВСУ
Боевые корабли в море. Иллюстративное фото: УНИАН
Верзилова Єлизавета - редактор

На сегодня, 29 июля, российский флот продолжает маневрировать в морях. Сегодня россияне вывели в Черное море еще один снаряженный ракетоноситель, но стоит отметить, что "Калибры" оккупанты могут запускать не только с кораблей, но и портов. Так что угроза обстрелов остается постоянно.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Корабли врага в морях

  • Черное море — в акватории подстерегают два вражеских ракетоносителя с общим залпом до восьми "Калибров".
  • Азовское море — нет российского флота.
  • Средиземное море — один корабль, ракетоносителей нет.
Ракетоносители врага в Черном море — сколько ракет грозит Одесщине - фото 1
Статистика российских кораблей на дежурстве. Фото: ВМС ВСУ

Ракетоносители на вооружении ЧФ России

Основными ракетными кораблями являются малые ракетные корабли проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". В настоящее время "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Амур" и "Туча" проходят испытания вблизи Новороссийска. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

Характеристика ракеты "Калибр"
Информация о ракетах "Калибр". Фото: NV.

Кроме того, Черноморский флот России имеет четыре подлодки, каждая из которых оборудована четырьмя пусковыми шахтами, тогда как другие носители имеют по восемь.

МРК "Одинцово"
МРК проекта "Каракурт". Фото: росСМИ

Больше новостей о движении кораблей ЧФ РФ

Мы писали, что последний в Черноморском регионе российский паром "Славянин" был снят с рейса "Порт Кавказ — Варна". Пока его использование для оккупантов рисковано из-за угрозы поражений со стороны украинских Сил обороны.

Также мы сообщали, что российские захватчики убегают из морей и перебазируют флот. Свои боевые корабли они выводят из Азовского и Черного морей в Новороссийск, ведь военно-морская база там имеет лучшие условия для их обслуживания и ремонта.

Добавим, что военные не исключают возможность ракетных ударов по югу Украины из соседних морей. В частности, речь идет об акватории Каспийского и Средиземного, откуда россияне также могут атаковать, однако в таком случае для оккупантов есть определенные преграды.

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