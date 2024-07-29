Росія збільшина кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Підводний ракетоносій у морі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Сьогодні, 29 липня, російська армія вивела в акваторію Чорного моря додаткові споряджені ракетоносії. Наразі на чергуванні перебувають майже усі бойові підводні човни, що є у складі флоту Чорноморського флоту РФ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив спікер ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.

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Допис Дмитра Плетенчука. Фото: скриншот

Наразі у Чорному морі присутні три підводні ракетоносії. Вони можуть мати на своїх бортах до 12 ракет типу "Калібр".

"Фактично, це всі наявні в Азово-Чорноморському регіоні. Іноді чорноморський флот називають підводним. Тепер це правда", — написав Дмитро Плетенчук.

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Нагадаємо, що сьогодні ворожі кораблі не були помічені в Азовському морі, однак чергували у Середземному. Там чатує одна бойова одиниця флоту, однак ракет на спорядженні вона не має.

Також ми писали, що останній у Чорноморському регіоні російський пором "Слов'янин" був знятий з рейсу "Порт Кавказ — Варна". Наразі його використання для окупантів ризиковано через загрозу уражень з боку українських Сил оборони.

Додамо, що у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області російські військові готуються до прийому різних вантажних суден, у тому числі потенційних ракетоносіїв. Для цього спеціально обладнується морський порт міста.