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Враг вывел ракетоносители на дежурство — угроза обстрелов для Одесчины

30 мая 2024 09:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Враг вывел ракетоносители на дежурство — угроза обстрелов для Одесчины
Вражеский флот в море. Иллюстративное фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Черном море по состоянию на 30 мая фиксируется один корабль россиян, однако у него нет на снаряжении "Калибры". Ракетоносители враг снова вывел в акваторию Средиземного моря. Угроза обстрелов остается высокой, ведь россияне могут наносить ракетные удары даже со своих военных портов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

  • в Черном море —1 вражеский корабль;
  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море — 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли 7 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор. А вот в направлении Черного моря — 9 судов, из них 2 продолжили движение в направлении Босфора.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, в скором времени начнутся учения с участием американских и украинских ВМС. Международные тренировки будут способствовать повышению экспортно-импортных возможностей Украины и направлены на безопасность в Черном море.

Также мы писали, что украинские бойцы продолжают наносить впечатления единицам флота россиян в Черном море. Пока оставаться в Крыму для оккупантов опасно и следует бояться дальнейших огневых поражений со стороны Сил обороны.

В Генштабе подтвердили, что украинские военные повредили российский ракетный корабль "Циклон" на территории временно оккупированного Крыма. Детали и обстоятельства происшествия пока не разглашаются, однако, украинские военные подчеркивают успешный результат операции.

Одесса
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Одесская область
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