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Ворог вивів ракетоносії на чергування — загроза обстрілів для Одещини

30 травня 2024 09:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ворог вивів ракетоносії на чергування — загроза обстрілів для Одещини
Ворожий флот у морі. Ілюстративне фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У Чорному морі станом на 30 травня фіксується один корабель росіян, проте він не має на спорядженні "Калібри". Ракетоносії ворог знову вивів в акваторію Середземного моря. Загроза обстрілів залишається високою, адже росіяни можуть завдавати ракетних ударів навіть зі своїх військових портів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Рух ворожих кораблів у морях. Фото: ВМС

Скільки кораблів загрожують 

  • В Чорному морі — 1 ворожий корабель;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі — 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли 7 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор. А ось у напрямку Чорного моря — 9 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, незабаром розпочнуться навчання за участі американських та українських ВМС. Міжнародні тренування сприятимуть підвищенню експортно-імпортних спроможностей України та будуть спрямовані на безпеку у Чорному морі.

Також ми писали, що українські бійці продовжують завдавати уражень одиницям флоту росіян у Чорному морі. Наразі залишатись у Криму для окупантів небезпечно та варто боятись подальших вогневих уражень з боку Сил оборони.

Додамо, у Генштабі підтвердили, що українські військові пошкодили російський ракетний корабель "Циклон" на території тимчасово окупованого Криму. Деталі та обставини події поки не розголошуються, проте українські військові підкреслюють успішний результат операції.

Одеса
російські війська
Чорне море
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Одеська область
Азовське море
Новини Одеси
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калібри
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загроза кораблів
ракетоносій

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