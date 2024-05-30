Ворог вивів ракетоносії на чергування — загроза обстрілів для Одещини

Ворожий флот у морі. Ілюстративне фото: росЗМІ

У Чорному морі станом на 30 травня фіксується один корабель росіян, проте він не має на спорядженні "Калібри". Ракетоносії ворог знову вивів в акваторію Середземного моря. Загроза обстрілів залишається високою, адже росіяни можуть завдавати ракетних ударів навіть зі своїх військових портів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують

В Чорному морі — 1 ворожий корабель;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі — 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли 7 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор. А ось у напрямку Чорного моря — 9 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, незабаром розпочнуться навчання за участі американських та українських ВМС. Міжнародні тренування сприятимуть підвищенню експортно-імпортних спроможностей України та будуть спрямовані на безпеку у Чорному морі.

Також ми писали, що українські бійці продовжують завдавати уражень одиницям флоту росіян у Чорному морі. Наразі залишатись у Криму для окупантів небезпечно та варто боятись подальших вогневих уражень з боку Сил оборони.

Додамо, у Генштабі підтвердили, що українські військові пошкодили російський ракетний корабель "Циклон" на території тимчасово окупованого Криму. Деталі та обставини події поки не розголошуються, проте українські військові підкреслюють успішний результат операції.