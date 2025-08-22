Россия вывела ракетоносители "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эсен" в Черное море - Одесская область под угрозой обстрела

Фрегат "Адмирал Макаров". Фото иллюстративное: Ad Meskens

Сегодня, 22 августа, Россия снова вывела носители крылатых ракет в Черное море. Сейчас в акватории зафиксировано 2 вражеских корабля с 16 "Калибрами" наготове.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Ракетоносители в море

Сегодня в акваторию Черного моря, прибилзно в 10:30, было выведено 2 надводных ракетоносителя военного флота РФ. А именно — "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эсен". Общий возможный залп вражеских судов достигает около 16 крылатых ракет типа "Калибр".

Сообщение мониторингового канала. Фото: скриншот поста канала Стратегическая авиация РФ

Угроза от "Калибров"

Крылатые ракеты "Калибр", которые РФ использует для ударов по Украине, представляют серьезную угрозу. Они могут запускаться с кораблей и подводных лодок в Черном море и имеют большую дальность поражения, что позволяет им достигать целей на значительном расстоянии от места запуска. Их низкая высота полета затрудняет перехват средствами противовоздушной обороны.

Кроме того, "Калибры" могут быть снаряжены кассетными боеприпасами, что увеличивает площадь поражения.

