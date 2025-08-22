Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Враг вывел ракетоносители в Черное море — какая угроза Одесчине

Враг вывел ракетоносители в Черное море — какая угроза Одесчине

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 11:33
Россия вывела ракетоносители "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эсен" в Черное море - Одесская область под угрозой обстрела
Фрегат "Адмирал Макаров". Фото иллюстративное: Ad Meskens

Сегодня, 22 августа, Россия снова вывела носители крылатых ракет в Черное море. Сейчас в акватории зафиксировано 2 вражеских корабля с 16 "Калибрами" наготове.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Реклама
Читайте также:

Ракетоносители в море

Сегодня в акваторию Черного моря, прибилзно в 10:30, было выведено 2 надводных ракетоносителя военного флота РФ. А именно — "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эсен". Общий возможный залп вражеских судов достигает около 16 крылатых ракет типа "Калибр".

None - фото 1
Сообщение мониторингового канала. Фото: скриншот поста канала Стратегическая авиация РФ

Угроза от "Калибров"

Крылатые ракеты "Калибр", которые РФ использует для ударов по Украине, представляют серьезную угрозу. Они могут запускаться с кораблей и подводных лодок в Черном море и имеют большую дальность поражения, что позволяет им достигать целей на значительном расстоянии от места запуска. Их низкая высота полета затрудняет перехват средствами противовоздушной обороны.

Кроме того, "Калибры" могут быть снаряжены кассетными боеприпасами, что увеличивает площадь поражения.

Напомним, недавно мы писали о том, как морской дрон убил водолазов в бухте Новороссийска. А также о критической ситуации в военных ВС РФ на юге.

Одесса Черное море Новости Одессы война в Украине угроза кораблей
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации