Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Ворог вивів ракетоносії у Чорне море — яка загроза Одещині

Ворог вивів ракетоносії у Чорне море — яка загроза Одещині

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 11:33
Росія вивела ракетоносії "Адмірал Макаров" та "Адмірал Есен" у Чорне море - Одещина під загрозою обстріла
Фрегат "Адмірал Макаров". Фото ілюстративне: Ad Meskens

Сьогодні, 22 серпня, Росія знову вивела носії крилатих ракет у Чорне море. Наразі в акваторії зафіксовано 2 ворожих кораблі із 16 "Калібрами" напоготові.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Реклама
Читайте також:

Ракетоносії у морі

Сьогодні в акваторію Чорного моря, прибилзно о 10:30, було виведено 2 надводних ракетоносії військового флоту РФ. А саме — "Адмірал Макаров" та "Адмірал Есен". Загальний можливий залп ворожих суден сягає близько 16 крилатих ракет типу "Калібр".

None - фото 1
Повідомлення моніторингового каналу. Фото: скріншот поста каналу Стратегічна авіація РФ

Загроза від "Калібрів"

Крилаті ракети "Калібр", які РФ використовує для ударів по Україні, становлять серйозну загрозу. Вони можуть запускатися з кораблів і підводних човнів у Чорному морі та мають велику дальність ураження, що дозволяє їм досягати цілей на значній відстані від місця запуску. Їхня низька висота польоту ускладнює перехоплення засобами протиповітряної оборони.

Крім того, "Калібри" можуть бути споряджені касетними боєприпасами, що збільшує площу ураження.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як морський дрон вбив водолазів у бухті Новоросійська. А також про критичну ситуацію у військових ЗС РФ на півдні.

Одеса Чорне море Новини Одеси війна в Україні загроза кораблів
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації