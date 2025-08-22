Росія вивела ракетоносії "Адмірал Макаров" та "Адмірал Есен" у Чорне море - Одещина під загрозою обстріла

Фрегат "Адмірал Макаров". Фото ілюстративне: Ad Meskens

Сьогодні, 22 серпня, Росія знову вивела носії крилатих ракет у Чорне море. Наразі в акваторії зафіксовано 2 ворожих кораблі із 16 "Калібрами" напоготові.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Ракетоносії у морі

Сьогодні в акваторію Чорного моря, прибилзно о 10:30, було виведено 2 надводних ракетоносії військового флоту РФ. А саме — "Адмірал Макаров" та "Адмірал Есен". Загальний можливий залп ворожих суден сягає близько 16 крилатих ракет типу "Калібр".

Повідомлення моніторингового каналу. Фото: скріншот поста каналу Стратегічна авіація РФ

Загроза від "Калібрів"

Крилаті ракети "Калібр", які РФ використовує для ударів по Україні, становлять серйозну загрозу. Вони можуть запускатися з кораблів і підводних човнів у Чорному морі та мають велику дальність ураження, що дозволяє їм досягати цілей на значній відстані від місця запуску. Їхня низька висота польоту ускладнює перехоплення засобами протиповітряної оборони.

Крім того, "Калібри" можуть бути споряджені касетними боєприпасами, що збільшує площу ураження.

