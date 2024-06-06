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Враг вывел снаряженные ракетоносители в Черное море — сколько "Калибров" грозит Одесчине

6 июня 2024 10:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Россияне вывели ракетоноситель в Черное море сегодня: 6 июня
Враг вывел ракетоноситель в Черное море. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

По состоянию на утро 6 июня в Черном море фиксируется четыре единицы флота оккупантов, из них — один ракетоноситель. Также снаряженные "Калибрами" боевые корабли остаются в акватории Средиземного моря. Поэтому следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги, ведь угроза обстрелов высока.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Движение вражеского флота. Фото: ВМС ВСУ

Сколько кораблей угрожают

  • В Черном море — 4 вражеских корабля, 1 из которых является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет;
  • в Азовском море — отсутствует флот россиян;
  • в Средиземном море 1 носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив к Черному морю — 10 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор. А вот к Азовскому морю — 8 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Больше о ситуации в Черном море

Мы писали, что ситуация в Крыму для оккупантов стремительно ухудшается. Недавние удары по паромной переправе, обеспечивавшей значительную часть военной логистики России, повлекли за собой смену настроений среди россиян.

Кроме этого, на территории временно оккупированного полуострова в результате операции ГУР были поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец". Еще два таких катера были повреждены с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5.

война
Черное море
флот
Одесса
российские войска
Азовское море
ракеты
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