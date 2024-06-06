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Ворог вивів спорядженні ракетоносії у Чорне море — скільки "Калібрів" загрожує Одещині

6 червня 2024 10:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Росіяни вивели ракетоносій у Чорне море сьогодні: 6 червня
Ворог вивів ракетоносій у Чорне море. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на ранок 6 червня у Чорному морі фіксується чотири одиниці флоту окупантів, з них — один ракетоносій. Також споряджені "Калібрами" бойові кораблі залишаються в акваторії Середземного моря. Тож варто бути уважними до сигналів повітряної тривоги, адже загроза обстрілів — висока.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Рух ворожого флоту. Фото: ВМС ЗСУ

Скільки кораблів загрожують 

  • У Чорному морі  — 4 ворожі кораблі, 1 з яких є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет;
  • в Азовському морі — відсутній флот росіян;
  • в Середземному морі 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Чорного моря — 10 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор. А ось до Азовського моря — 8 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про ситуацію в Чорному морі

Ми писали, що ситуація в Криму для окупантів стрімко погіршується. Нещодавні удари по паромній переправі, яка забезпечувала значну частину військової логістики Росії, спричинили зміну настроїв серед росіян.

Окрім цього, на території тимчасово окупованого півострову наслідок операції ГУР було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець". Ще два таких катери були пошкоджені за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5.

війна
Чорне море
флот
Одеса
російські війська
Азовське море
ракети
загроза кораблів
ракетоносій
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