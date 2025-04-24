В Черном море 11 кораблей РФ, 4 из которых являются ракетоносителями - ВМС

Враг вывел свои корабли на позиции — опасность для Одесчины
РФ удерживает на патрулировании в Черном море ракетоносители с "Калибрами". В Средиземной акватории сейчас также наблюдается присутствие нескольких военных кораблей России.
Об этом 24 апреля сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.
Количество кораблей в морях
В Черном море находится 11 военных кораблей России, 4 из которых может выпустить до 16 ракет. В Средиземное на рейды выведено 3 судна РФ, 2 из которых снаряжены 12 "Калибрами". В Азовской акватории присутствия врага не зафиксировано.
Движение по Керченскому проливу
За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашло 8 судов, 5 из которых затем продолжили движение в сторону Босфора. В Азовскую акваторию не зашло в интересах РФ 10 кораблей, 4 из которых со стороны Турции. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, что затрудняет мониторинг движения транспортных средств.
Напомним, недавно мы писали о дроновую атаку на Одессу. А также о подготовке наступления на Юг.
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