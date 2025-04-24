РФ готує наступ на південь з Херсонщини — деталі

РФ біля Херсону. Фото ілюстративне: lastampa

Росіяни проводять перегрупування на Херсонщині для подальшого наступу на південь. А у тимчасово окупованих населених пунктах посилюють фільтраційні заходи, аби приховати переміщення військ.

Про це в ефірі День.LIVE розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

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Наступ на південь

Наразі фіксують переміщення військових РФ вздовж берега Дніпра. У цій зоні росіяни відключають доступ до Інтернету та глушать мобільний зв'язок, аби місцеві не могли повідомляти про кількість та переміщення особового складу окупантів. Таким чином ворог намагається приховати підготовку до наступу.

"Коли в них перекидання сил чи ротації, вони закривають цілі населені пункти, вирубають будь-який зв'язок, глушать мобільний зв'язок, інтернету в цей час немає. Для того, щоб люди не мали можливості повідомляти про пересування підрозділів. Посилення це чи ротація, коментувати не можу", — каже перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

В Херсонській облраді також додають, що на окупованих територіях Херсонщини останнім часом зросла кількість майнових злочинів проти населення з боку військових РФ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як РФ минулої ночі рятувала свої кораблі. А також про наслідки обстрілу Одеси дронами.