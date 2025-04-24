РФ готовит наступление на юг с Херсонщины - детали

РФ возле Херсона. Фото иллюстративное: lastampa

Россияне проводят перегруппировку на Херсонщине для дальнейшего наступления на юг. А во временно оккупированных населенных пунктах усиливают фильтрационные мероприятия, чтобы скрыть перемещение войск.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

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Наступление на юг

Сейчас фиксируют перемещение военных РФ вдоль берега Днепра. В этой зоне россияне отключают доступ к Интернету и глушат мобильную связь, чтобы местные не могли сообщать о количестве и перемещении личного состава оккупантов. Таким образом враг пытается скрыть подготовку к наступлению.

"Когда у них переброска сил или ротации, они закрывают целые населенные пункты, вырубают любую связь, глушат мобильную связь, интернета в это время нет, для того чтобы люди не имели возможности сообщать о передвижении подразделений. Усиление это или ротация комментировать не могу",— говорит первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

В Херсонском облсовете также добавляют, что на оккупированных территориях Херсонщины в последнее время возросло количество имущественных преступлений против населения со стороны военных РФ.

Напомним, недавно мы писали о том, как РФ прошлой ночью спасала свои корабли. А также о последствиях обстрела Одессы дронами.