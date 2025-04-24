В Чорному морі 11 кораблів РФ, 4 з яких є ракетоносіями - ВМС

Кораблі РФ. Фото ілюстративне: DEFENSE EXPRESS

РФ утримує на патрулюванні у Чорному морі ракетоносії із "Калібрами". У Середземній акваторії наразі також спостерігається присутність декількох військових кораблів Росії.

Про це 24 квітня повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі перебуває 11 військових корабелів Росії, 4 з яких може випустити до 16 ракет. У Середземне на рейди виведено 3 судна РФ, 2 з яких споряджені 12 "Калібрами". В Азовській акваторії присутності ворога не зафіксовано.

Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили

Рух Керченською протокою

Протягом минулої доби до Чорного моря Керченською протокою зайшло 8 суден, 5 з яких потім продовжили рух у бік Босфору. До Азовської акваторії не зайшло в інтересах РФ 10 кораблів, 4 з яких зі сторони Туреччини. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, що ускладнює моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про дронову атаку на Одесу. А також про підготовку наступу на Південь.