В Чорному морі 11 кораблів РФ, 4 з яких є ракетоносіями - ВМС

Ворог вивів свої кораблі на позиції — небезпека для Одещини
РФ утримує на патрулюванні у Чорному морі ракетоносії із "Калібрами". У Середземній акваторії наразі також спостерігається присутність декількох військових кораблів Росії.
Про це 24 квітня повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.
Кількість кораблів у морях
У Чорному морі перебуває 11 військових корабелів Росії, 4 з яких може випустити до 16 ракет. У Середземне на рейди виведено 3 судна РФ, 2 з яких споряджені 12 "Калібрами". В Азовській акваторії присутності ворога не зафіксовано.
Рух Керченською протокою
Протягом минулої доби до Чорного моря Керченською протокою зайшло 8 суден, 5 з яких потім продовжили рух у бік Босфору. До Азовської акваторії не зайшло в інтересах РФ 10 кораблів, 4 з яких зі сторони Туреччини. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, що ускладнює моніторинг руху транспортних засобів.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про дронову атаку на Одесу. А також про підготовку наступу на Південь.
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