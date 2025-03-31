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Враг увеличил количество кораблей в море — угроза для Одесчины

31 марта 2025 10:51
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Россия запустила военные корабли в Черное море — Одесская область в опасности
Российский корабль демонстрирует опасность. Фото: Армия.Информ
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Враг вывел в Черное море 2 ракетоносителя, снаряженные "Калибрами". В Средиземной акватории также наблюдается присутствие военного флота России.

Об этом 31 марта сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море сейчас находятся 2 вражеских корабля, которые способны выпустить до четырех "Калибров". В Средиземном на патрулировании находятся четыре судна РФ, три из которых являются носителями 26 крылатых ракет. В Азовской акватории по состоянию на утро активности врага не обнаружено.

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Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы

Движение по Керченскому проливу

За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашли 2 судна, один из которых затем двинулось в сторону Босфора. В Азовскую акваторию за это же время в интересах РФ вошли 4 корабля.

В ВМС добавляют: РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о прекращении огня на море. А также о том, почему ваши дети могут оказаться завербованными врагами.

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