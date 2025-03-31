Росія запустила військові кораблі в Чорне море — Одещина у небезпеці

Російський корабель демонструє небезпеку. Фото: Армія.Інформ

Ворог вивів у Чорне море 2 ракетоносії, споряджені "Калібрами". У Середземній акваторії також спостерігається присутність військового флоту Росії.

Про це 31 березня повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі наразі перебувають 2 ворожих корабля, які здатні випустити до чотирьох "Калібрів". У Середземному на патрулюванні знаходяться чотири судна РФ, три з яких є носіями 26 крилатих ракет. В Азовській акваторії станом на ранок активності ворога не виявлено.

Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили

Рух Керченською протокою

Протягом минулої доби до Чорного моря Керченською протокою зайшли 2 судна, одно з яких потім рушило у бік Босфору. До Азовської акваторії за цей же час в інтересах РФ увійшли 4 кораблі.

У ВМС додають: РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.

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