Сколько ракетоносителей россиян в Черном море: данные от ВМС

Враг увеличил количество ракетоносителей на дежурстве — какая угроза для Одесчины
По состоянию на четверг, 27 июня, россияне продолжают маневрировать в морях. Так, в Черном море дежурит неснаряженный ракетоноситель, а в акваториях Азовского и Средиземного на боевых кораблях оккупантов — более 20 "Калибров". Следует быть внимательным к сигналам воздушной тревоги, ведь угроза обстрелов высока.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном море — вражеский корабль, носитель крылатых ракет "Калибр", но ракеты отсутствуют;
- в Азовском море — 7 вражеских кораблей, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп — до 16 ракет;
- в Средиземном море — 4 корабля врага, из них 3 — ракетоносители с общим залпом в 20 "Калибров".
Движение по морю продолжается
По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив движение совершили:
- к Черному морю — 7 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовского моря — 3 судна, из них 2 двигалось из пролива Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.
Больше об угрозе Черного моря
Мы писали, что в составе Черноморского флота России остается около 60 кораблей и катера. Некоторые из них все еще находятся в Севастополе и могут быть использованы в любой момент.
Также мы сообщали, что враг направил ракеты и ударные дроны в южные регионы Украины сегодня ночью. Пуски были совершены из акватории Черного моря. В результате работы ПВО вражеские цели были уничтожены.
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