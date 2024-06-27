Сколько ракетоносителей россиян в Черном море: данные от ВМС

Пуск ракеты с морского носителя. Фото: росСМИ

По состоянию на четверг, 27 июня, россияне продолжают маневрировать в морях. Так, в Черном море дежурит неснаряженный ракетоноситель, а в акваториях Азовского и Средиземного на боевых кораблях оккупантов — более 20 "Калибров". Следует быть внимательным к сигналам воздушной тревоги, ведь угроза обстрелов высока.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море — вражеский корабль, носитель крылатых ракет "Калибр", но ракеты отсутствуют;

в Азовском море — 7 вражеских кораблей, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп — до 16 ракет;

в Средиземном море — 4 корабля врага, из них 3 — ракетоносители с общим залпом в 20 "Калибров".

Движение вражеского флота на 27 июня. Фото: ВМС ВСУ

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив движение совершили:

к Черному морю — 7 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовского моря — 3 судна, из них 2 двигалось из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Больше об угрозе Черного моря

Мы писали, что в составе Черноморского флота России остается около 60 кораблей и катера. Некоторые из них все еще находятся в Севастополе и могут быть использованы в любой момент.

Также мы сообщали, что враг направил ракеты и ударные дроны в южные регионы Украины сегодня ночью. Пуски были совершены из акватории Черного моря. В результате работы ПВО вражеские цели были уничтожены.