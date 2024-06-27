Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Враг увеличил количество ракетоносителей на дежурстве — какая угроза для Одесчины arrow

Враг увеличил количество ракетоносителей на дежурстве — какая угроза для Одесчины

27 июня 2024 09:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Сколько ракетоносителей россиян в Черном море: данные от ВМС
Пуск ракеты с морского носителя. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

По состоянию на четверг, 27 июня, россияне продолжают маневрировать в морях. Так, в Черном море дежурит неснаряженный ракетоноситель, а в акваториях Азовского и Средиземного на боевых кораблях оккупантов — более 20 "Калибров". Следует быть внимательным к сигналам воздушной тревоги, ведь угроза обстрелов высока.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

  • в Черном море — вражеский корабль, носитель крылатых ракет "Калибр", но ракеты отсутствуют;
  • в Азовском море — 7 вражеских кораблей, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп — до 16 ракет;
  • в Средиземном море — 4 корабля врага, из них 3 — ракетоносители с общим залпом в 20 "Калибров".
Вражеский флот 27 июня
Движение вражеского флота на 27 июня. Фото: ВМС ВСУ

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив движение совершили:

  • к Черному морю — 7 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовского моря — 3 судна, из них 2 двигалось из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Больше об угрозе Черного моря

Мы писали, что в составе Черноморского флота России остается около 60 кораблей и катера. Некоторые из них все еще находятся в Севастополе и могут быть использованы в любой момент.

Также мы сообщали, что враг направил ракеты и ударные дроны в южные регионы Украины сегодня ночью. Пуски были совершены из акватории Черного моря. В результате работы ПВО вражеские цели были уничтожены.

Одесса
российские войска
ВМС
Черное море
Одесская область
Азовское море
Новости Одессы
флот
калибры
угроза кораблей
ракетоноситель

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024