Скільки ракетоносіїв росіян у Чорному морі: дані від ВМС

Пуск ракети з морського носія. Фото: росЗМІ

Станом на четвер, 27 червня, росіяни продовжують маневрувати у морях. Так, у Чорному морі чатує неспоряджений ракетоносій, а у акваторіях Азовського і Середземного на бойових кораблях окупантів — понад 20 "Калібрів". Слід бути уважними до сигналів повітряної тривоги, адже загроза обстрілів висока.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі — ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", але ракети відсутні;

в Азовському морі — 7 ворожих кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до 16 ракет;

в Середземному морі — 4 кораблі ворога, з них 3 — ракетоносії із загальним залпом у 20 "Калібрів".

Рух ворожого флоту на 27 червня. Фото: ВМС ЗСУ

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку рух здійснили:

до Чорного моря — 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — 3 судна, з них 2 рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

Більше про загрозу з Чорного моря

Ми писали, що у складі Чорноморського флоту Росії залишається близько 60 кораблів і катери. Деякі з них досі перебувають у Севастополі та можуть бути використані у будь-яку мить.

Також ми повідомляли, що ворог скерував ракети та ударні дрони на південні регіони України сьогодні вночі. Пуски були здійснені з акваторії Чорного моря. В результаті роботи ППО ворожі цілі були знищені.