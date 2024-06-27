Скільки ракетоносіїв росіян у Чорному морі: дані від ВМС

Ворог збільшив кількість ракетоносіїв на чергуванні — яка загроза для Одещини
Станом на четвер, 27 червня, росіяни продовжують маневрувати у морях. Так, у Чорному морі чатує неспоряджений ракетоносій, а у акваторіях Азовського і Середземного на бойових кораблях окупантів — понад 20 "Калібрів". Слід бути уважними до сигналів повітряної тривоги, адже загроза обстрілів висока.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- у Чорному морі — ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", але ракети відсутні;
- в Азовському морі — 7 ворожих кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до 16 ракет;
- в Середземному морі — 4 кораблі ворога, з них 3 — ракетоносії із загальним залпом у 20 "Калібрів".
Рух морем продовжується
За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку рух здійснили:
- до Чорного моря — 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — 3 судна, з них 2 рухалось з протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.
Більше про загрозу з Чорного моря
Ми писали, що у складі Чорноморського флоту Росії залишається близько 60 кораблів і катери. Деякі з них досі перебувають у Севастополі та можуть бути використані у будь-яку мить.
Також ми повідомляли, що ворог скерував ракети та ударні дрони на південні регіони України сьогодні вночі. Пуски були здійснені з акваторії Чорного моря. В результаті роботи ППО ворожі цілі були знищені.
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