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Ворог збільшив кількість ракетоносіїв на чергуванні — яка загроза для Одещини

27 червня 2024 09:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Скільки ракетоносіїв росіян у Чорному морі: дані від ВМС
Пуск ракети з морського носія. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на четвер, 27 червня, росіяни продовжують  маневрувати у морях. Так, у Чорному морі чатує неспоряджений ракетоносій, а у акваторіях Азовського і Середземного на бойових кораблях окупантів — понад 20 "Калібрів". Слід бути уважними до сигналів повітряної тривоги, адже загроза обстрілів висока.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують

  • у Чорному морі — ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", але ракети відсутні;
  • в Азовському морі — 7 ворожих кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до 16 ракет;
  • в Середземному морі — 4 кораблі ворога, з них 3 — ракетоносії із загальним залпом у 20 "Калібрів".
Ворожий флот 27 червня
Рух ворожого флоту на 27 червня. Фото: ВМС ЗСУ

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку рух здійснили:

  • до Чорного моря — 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — 3 судна, з них 2  рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про загрозу з Чорного моря

Ми писали, що у складі Чорноморського флоту Росії залишається близько 60 кораблів і катери. Деякі з них досі перебувають у Севастополі та можуть бути використані у будь-яку мить.

Також ми повідомляли, що ворог скерував ракети та ударні дрони на південні регіони України сьогодні вночі. Пуски були здійснені з акваторії Чорного моря. В результаті роботи ППО ворожі цілі були знищені.

Одеса
російські війська
ВМС
Чорне море
Одеська область
Азовське море
Новини Одеси
флот
калібри
загроза кораблів
ракетоносій

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