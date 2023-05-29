Враг увеличил количество ракетоносителей в Черном море
В Черном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп до 16 ракет.
Об этом сообщают ВМС ВСУ.
Количество вражеских кораблей
По состоянию на 11:45 российский флот зафиксирован:
- в Черном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп до 16 ракет
- в Азовском море — 1 вражеский корабль
- в Средиземном море на боевом дежурстве находится до 7 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 4 ракет.
Проход Керчь-Еникальским проливом
За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовскому морю — 14 судов, из них 3 продолжили движение с проливом Босфор
- к Черному морю — 25 судов, из них 9 продолжили движение в направлении пролива Босфор
Нарушения Международной конвенции
РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.
Напомним, во время ночной массированной ракетно-дроновой атаки враг направил по югу Украины дроны-камикадзе типа Shahed-131/136. Есть попадание обломков в результате воздушного боя в портовую инфраструктуру Одессы.