Враг увеличил количество ракетоносителей в Черном море

Российские корабли. Фото: Министерство обороны РФ

В Черном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп до 16 ракет.

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

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Количество вражеских кораблей

По состоянию на 11:45 российский флот зафиксирован:

в Черном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп до 16 ракет

в Азовском море — 1 вражеский корабль

в Средиземном море на боевом дежурстве находится до 7 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 4 ракет.

Проход Керчь-Еникальским проливом

За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 14 судов, из них 3 продолжили движение с проливом Босфор

к Черному морю — 25 судов, из них 9 продолжили движение в направлении пролива Босфор

Нарушения Международной конвенции

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, во время ночной массированной ракетно-дроновой атаки враг направил по югу Украины дроны-камикадзе типа Shahed-131/136. Есть попадание обломков в результате воздушного боя в портовую инфраструктуру Одессы.