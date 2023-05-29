Ворог збільшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Російські кораблі. Фото: Міністерство оборони РФ

В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 6 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр". 3агальний залп до 16 ракет.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

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Кількість ворожих кораблів

Станом на 11:45 російський флот зафіксовано:

в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 6 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр". 3агальний залп до 16 ракет

в Азовському морі — 1 ворожий корабель.

в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 7 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет.

Прохід Керч-Єнікальською протокою

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 14 суден, з них 3 продовжили рух з протокою Босфор

до Чорного моря — 25 суден, з них 9 продовжили рух у напрямку протоки Босфор

Порушення Міжнародної конвенції

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, під час нічної масованої ракетно-дронової атаки ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе типу Shahed-131/136. Є влучання уламків внаслідок повітряного бою в портову інфраструктуру Одеси.