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Ворог збільшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі

29 травня 2023 14:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Ворог збільшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі
Російські кораблі. Фото: Міністерство оборони РФ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 6 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр". 3агальний залп до 16 ракет.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

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Кількість ворожих кораблів

Станом на 11:45 російський флот зафіксовано:

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 6 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр". 3агальний залп до 16 ракет
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель.
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 7 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет.

Прохід Керч-Єнікальською протокою

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 14 суден, з них 3 продовжили рух з протокою Босфор
  • до Чорного моря — 25 суден, з них 9 продовжили рух у напрямку протоки Босфор

Порушення Міжнародної конвенції

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, під час нічної масованої ракетно-дронової атаки ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе типу Shahed-131/136. Є влучання уламків внаслідок повітряного бою в портову інфраструктуру Одеси.

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