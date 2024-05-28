Вражеские дроны присутствуют в небе почти круглосуточно — Плетенчук о беспилотниках на фронте

Дрон в небе. Фото: росСМИ

В последнее время дроновая активность россиян растет в противоположность затишью в Черном море. Так, в эту ночь враг выпустил более 20 БпЛА на южные регионы Украины, среди которых были как разведывательные, так и ударные — враг все чаще комбинирует этот вид вооружения во время своих атак.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

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Российские дроны фиксировались на юге страны, в частности, на Николаевщине. По словам Дмитрия Плетенчука, особых успехов оккупанты не имеют, однако их беспилотники почти круглосуточно присутствуют в воздушном пространстве Украины.

"Довольно долгое время фиксируем сотни пролетов БпЛА в сутки. Фактически 24/7 кто-то висит, и периодически россияне этих птичек теряют. Такая же ситуация в отношении FPV-дронов. Также мы встречаем и "Ланцеты". Насыщенность фронта дроновым вооружением очень высокая", — прокомментировал военный.

Использование БпЛА армией врага

Мы ранее писали, что российские военные усилили атаки ударными беспилотниками по Одесскому региону, так как получили новые "шахеды". В противоположность этому количество ракетных ударов уменьшилось, но оккупанты продолжают террор населения.

Также мы сообщали, что на территории Одесской области силы ПВО регулярно сбивают как ударные, так и разведывательные дроны противника. По информации военных, всего по югу в сутки может быть более 100 вылетов вражеских разведчиков.