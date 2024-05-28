Ворожі дрони присутні у небі майже цілодобово — Плетенчук про безпілотники на фронті

Дрон у небі. Фото: росЗМІ

Останнім часом дронова активність росіян зростає на противагу затишшю у Чорному морі. Так, цієї ночі ворог випустив більше 20 БпЛА на південні регіони України, серед яких були як розвідувальні, так і ударні — ворог все частіше комбінує цей вид озброєння під час своїх атак.

Про це в етері телемарафону повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

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Російські дрони фіксувалися на півдні країни, зокрема на Миколаївщині. За словами Дмитра Плетенчука, особливих успіхів окупанти не мають, проте їхні безпілотники майже цілодобово присутні у повітряному просторі України.

"Досить тривалий час фіксуємо сотні прольотів БпЛА на добу. Фактично, 24/7 хтось висить, та періодично росіяни цих пташок втрачають. Така ж сама ситуація стосовно FPV-дронів. Також ми зустрічаємо і "Ланцети". Насиченість фронту дроновим озброєнням дуже висока", — прокоментував військовий.

Використання БпЛА армією ворога

Ми раніше писали, що російські військові посилили атаки ударними безпілотниками по Одеському регіону, адже отримали нові "шахеди". На противагу цьому кількість ракетних ударів — зменшилась, але окупанти продовжують терор населення.

Також ми повідомляли, шо на території Одещини сили ППО регулярно збивають як ударні, так і розвідувальні дрони противника. За інформацією військових, загалом по півдню за добу може бути більше ніж 100 вильотів ворожих розвідників.