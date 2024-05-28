Ворожі дрони присутні у небі майже цілодобово — Плетенчук про безпілотники на фронті
Останнім часом дронова активність росіян зростає на противагу затишшю у Чорному морі. Так, цієї ночі ворог випустив більше 20 БпЛА на південні регіони України, серед яких були як розвідувальні, так і ударні — ворог все частіше комбінує цей вид озброєння під час своїх атак.
Про це в етері телемарафону повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.
Дронова розвідка росіян
Російські дрони фіксувалися на півдні країни, зокрема на Миколаївщині. За словами Дмитра Плетенчука, особливих успіхів окупанти не мають, проте їхні безпілотники майже цілодобово присутні у повітряному просторі України.
"Досить тривалий час фіксуємо сотні прольотів БпЛА на добу. Фактично, 24/7 хтось висить, та періодично росіяни цих пташок втрачають. Така ж сама ситуація стосовно FPV-дронів. Також ми зустрічаємо і "Ланцети". Насиченість фронту дроновим озброєнням дуже висока", — прокоментував військовий.
Використання БпЛА армією ворога
Ми раніше писали, що російські військові посилили атаки ударними безпілотниками по Одеському регіону, адже отримали нові "шахеди". На противагу цьому кількість ракетних ударів — зменшилась, але окупанти продовжують терор населення.
Також ми повідомляли, шо на території Одещини сили ППО регулярно збивають як ударні, так і розвідувальні дрони противника. За інформацією військових, загалом по півдню за добу може бути більше ніж 100 вильотів ворожих розвідників.
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