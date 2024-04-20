Вражеские корабли в Черном море — есть ли угроза для Одессы

Российские корабли на рейде. Фото иллюстративное: РосСМИ

На сегодня, 20 апреля, враг не вывел на дежурство ни одного корабля в акватории Черного и Азовского морей. Оккупанты продолжают держать ракетоносители в пунктах базирования. Однако угроза обстрелов остается высокой, ведь россияне могут запускать "Калибры" даже из своих военных портов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море отсутствуют вражеские корабли;

в Азовском море отсутствуют вражеские корабли;

в Средиземном море — 7 кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 20 ракет.

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив к Азовскому морю прошли 12 судов, из них 2 направлялись из пролива Босфор. Кроме того, к Черному морю прошли 22 судна, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

Ситуация в морях. Фото: ВМС ВСУ

Больше о вражеском флоте

Напомним, что после удачных ударов ВСУ по Крыму оккупанты перемещают свою авиацию. Российские бойцы перебазировали самолеты на аэродром Кировское, потому что опасаются за их дальнейшую судьбу.



Также мы писали, что потери Черноморского флота РФ большие и возможности наращивать количество боевых кораблей у врага нет. Однако остается несколько каналов, по которым захватчики могут пополняться, но с определенными ограничениями.



Добавим, что российская армия по-прежнему мечтает о высадке морского десанта на побережье Одесчины. Однако сейчас их возможности намного уменьшились по сравнению с началом полномасштабного вторжения.