Ворожі кораблі у Чорному морі — чи є загроза для Одеси

Російські кораблі на рейді. Фото ілюстративне: РосЗМІ

Станом на сьогодні, 20 квітня, ворог не вивів на чергування жодного корабля в акваторії Чорного та Азовського морів. Окупанти продовжують тримати ракетоносії в пунктах базування. Проте загроза обстрілів залишається високою, адже росіяни можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі відсутні ворожі кораблі;

в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;

у Середземному морі — 7 кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 20 ракет.

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли 12 суден, з них 2 прямували з протоки Босфор. Крім того, до Чорного моря пройшли 22 судна, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

Ситуація в морях. Фото: ВМС ЗСУ

Більше про ворожий флот

Нагадаємо, що після вдалих ударів ЗСУ по Криму окупанти переміщують свою авіацію. Російські бійці перебазували літаки на аеродром Кіровське, адже побоюються за їхню подальшу долю.



Також ми писали, що втрати Чорноморського флоту РФ великі та змоги нарощувати кількість бойових кораблів ворог не має. Проте зберігається декілька каналів, по яких загарбники можуть поповнюватися, але з певними обмеженнями.



Додамо, що російська армія досі мріє про висадку морського десанту на узбережжя Одещини. Однак зараз їхні можливості набагато зменшилися порівняно з початком повномасштабного вторгнення.