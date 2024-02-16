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Вражеские ракетоносители дежурят в акватории Средиземного моря — какая ситуация в Черном

16 февраля 2024 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Вражеские ракетоносители дежурят в акватории Средиземного моря — какая ситуация в Черном
Военный корабль РФ. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 16 февраля, враг снизил количество кораблей на дежурстве в Черном море. В настоящее время в акватории моря ракетоносители отсутствуют.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

Сколько кораблей угрожают

  • в Черном и Азовском морях отсутствуют корабли;
  • в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю продолжается

В интересах РФ проход по Керченскому проливу за сутки совершили:

  • Черным морем — 11 кораблей, с 3 корабля продолжили движение к проливу Босфор;
  • Азовским морем — 10 кораблей, из которых 1 двигался из Босфора.

Напомним, российский военно-морской флот ежедневно выходит на дежурство в Черное море, однако пытается держаться подальше от украинских берегов. Таким образом, враг пытается обезопасить от удара остатки своих кораблей.

Также мы писали, что ко дню второй годовщины полномасштабного вторжения РФ может готовить массовый обстрел Украины. Но это возможно на несколько дней позже, анализируя тактику врага.

война
российские войска
Черное море
Азовское море
море
флот

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