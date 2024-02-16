Ворожі ракетоносії чергують в акваторії Середземного моря — яка ситуація у Чорному

Військовий корабель РФ. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 16 лютого, ворог зменшив кількість кораблів на чергуванні у Чорному морі. Наразі в акваторії моря ракетоносії відсутні.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Скільки кораблів загрожують

у Чорному та Азовському морях відсутні кораблі;

у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем продовжується

В інтересах РФ прохід Керченською протокою за добу здійснили:

Чорним морем — 11 кораблів, з 3 кораблі продовжили рух до протоки Босфор;

Азовським морем — 10 кораблів, з яких 1 рухався з Босфору.

Нагадаємо, російський військово-морський флот щоденно виходить на чергування у Чорне море, однак намагається триматися якомога далі від українських берегів. Таким чином ворог намагається убезпечити від удару залишки своїх кораблів.

Також ми писали, що до дня другої річниці повномасштабного вторгнення РФ може готувати масований обстріл України. Але це може бути на кілька днів пізніше, аналізуючи тактику ворога.