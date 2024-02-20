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Вражеские ракетоносители дежурят в акватории Средиземного моря — какая ситуация в Черном

20 февраля 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Вражеские ракетоносители дежурят в акватории Средиземного моря — какая ситуация в Черном
Ракетоноситель РФ "Маршал Устинов". Фото: росЗМ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 20 февраля, на дежурстве в Черном море остается один вражеский корабль. Ракетоносители сейчас заведены в пункты базирования.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Сколько кораблей угрожают

  • В Черном и Азовском морях — по одному вражескому кораблю;
  • в Средиземном море — 2 корабля, из которых один ракетоноситель с общим залпом в 8 "Калибров".

Движение по морю продолжается

В интересах РФ проход по Керченскому проливу за сутки совершили:

  • Черным морем — 26 кораблей, из которых 8 продолжили движение в пролив Босфор;
  • Азовским морем — 16 кораблей, из которых 6 двигались из Босфора.

Напомним, российский военно-морской флот ежедневно выходит на дежурство в Черное море, однако пытается держаться подальше от украинских берегов. Таким образом, враг пытается обезопасить от удара остатки своих кораблей.

Также мы писали, несмотря на более устоявшуюся ситуацию на фронте, Украина показывает большие успехи на Черном море. Страна без флота уничтожила большую часть боеспособных кораблей РФ, которые враг держал на территории территории временно оккупированного Крыма.

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