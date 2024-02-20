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Ворожі ракетоносії чергують в акваторії Середземного моря — яка ситуація у Чорному

20 лютого 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ворожі ракетоносії чергують в акваторії Середземного моря — яка ситуація у Чорному
Ракетоносій РФ "Маршал Устінов". Фото: росЗМ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 20 лютого, на чергуванні у Чорному морі залишається один ворожий корабель. Ракетоносії наразі заведені у пункти базування.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Скільки кораблів загрожують 

  • У Чорному та Азовському морях — по одному ворожому кораблю;
  • у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій із загальним залпом у 8 "Калібрів".

Рух морем продовжується

В інтересах РФ прохід Керченською протокою за добу здійснили:

  • Чорним морем — 26  кораблів, з яких 8 продовжили рух до протоки Босфор;
  • Азовським морем — 16 кораблів, з яких 6 рухались з Босфору.

Нагадаємо, російський військово-морський флот щоденно виходить на чергування у Чорне море, однак намагається триматися якомога далі від українських берегів. Таким чином, ворог намагається убезпечити від удару залишки своїх кораблів. 

Також ми писали, попри більш сталу ситуацію на фронті, Україна показує великі успіхи на Чорному морі. Країна без флоту знищила більшу частину боєздатних кораблів РФ, які ворог тримав на території території тимчасово окупованого Криму.

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