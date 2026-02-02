Видео
Видео

Главная Одесса Ворвались в гостиничный номер — ограбление в центре Одессы

Ворвались в гостиничный номер — ограбление в центре Одессы

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 11:47
Разбой в гостинице Одессы: задержали троих подозреваемых
Олин из задержанных нападавших. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В центре Одессы трое мужчин ворвались в гостиничный номер к клиенту и совершили разбой. Потерпевшего избили, пригрозили пистолетом и забрали ценные вещи. Полиция разыскала злоумышленников менее чем за полсуток. Всем уже сообщили о подозрении, им грозит заключение.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали нападения

Происшествие произошло ночью в одном из отелей в центре Одессы. По словам 25-летнего потерпевшего, среди ночи кто-то постучал в дверь номера. Когда мужчина открыл, в комнату ворвались трое незнакомцев. Нападавшие несколько раз ударили его по голове, пригрозили пистолетом и забрали 10 тысяч гривен, мобильный телефон, наручные часы и наушники. После этого они скрылись. Общая сумма ущерба превысила 50 тысяч гривен.

Правоохранители выяснили, что к нападению причастны двое одесситов в возрасте 38 и 40 лет, а также 55-летний гражданин одной из стран Закавказья, проживающий в Одесской области. Все фигуранты ранее уже попадали в поле зрения полиции. Менее чем за полсуток оперативники разыскали и задержали подозреваемых. Во время следственных действий у них изъяли пистолет, которым они угрожали потерпевшему. Выяснилось, что оружие было игрушечным. Также полицейские нашли часть похищенного имущества, которое злоумышленники успели продать. Поиск остальных вещей продолжается.

Что грозит

Следователи сообщили задержанным о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины — разбой, совершенный группой лиц в условиях военного положения. Им грозит до 15 лет заключения. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, мы сообщали, что в Каменец-Подольском напали на коммунальщика. Также мы писали, что в Одесской области подростки напали на пенсионеров ради денег.

Одесса нападение ограбление Одесская область Новости Одессы задержание
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
