Головна Одеса Увірвалися в готельний номер — пограбування у центрі Одеси

Увірвалися в готельний номер — пограбування у центрі Одеси

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 11:47
Розбій у готелі Одеси: затримали трьох підозрюваних
Олин із затриманих нападників. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

У центрі Одеси троє чоловіків увірвалися в готельний номер до клієнта та вчинили розбій. Потерпілого побили, пригрозили пістолетом і забрали цінні речі. Поліція розшукала зловмисників менш ніж за пів доби. Усім уже повідомили про підозру, їм загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі нападу

Подія сталася вночі в одному з готелів у центрі Одеси. За словами 25-річного потерпілого, серед ночі хтось постукав у двері номера. Коли чоловік відчинив, до кімнати увірвалися троє незнайомців. Нападники кілька разів ударили його по голові, пригрозили пістолетом і забрали 10 тисяч гривень, мобільний телефон, наручний годинник та навушники. Після цього вони втекли. Загальна сума збитків перевищила 50 тисяч гривень.

Правоохоронці з’ясували, що до нападу причетні двоє одеситів віком 38 і 40 років, а також 55-річний громадянин однієї з країн Закавказзя, який проживає на Одещині. Усі фігуранти раніше вже потрапляли в поле зору поліції. Менш ніж за пів доби оперативники розшукали та затримали підозрюваних. Під час слідчих дій у них вилучили пістолет, яким вони погрожували потерпілому. З’ясувалося, що зброя була іграшковою. Також поліцейські знайшли частину викраденого майна, яке зловмисники встигли продати. Пошук решти речей триває.

Що загрожує

Слідчі повідомили затриманим про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, вчинений групою осіб в умовах воєнного стану. Їм загрожує до 15 років ув’язнення. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Кам'янець-Подільському напали на комунальника. Також ми писали, що на Одещині підлітки напали на пенсіонерів заради грошей.

Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
