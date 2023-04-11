Подготовка к Пасхе, что нужно знать

Пасхальная корзина. Фото: Новини.LIVE

Писанка и пасхальное яйцо — традиционные атрибуты Пасхи в Украине. Яйцо у разных народов мира ассоциируется с началом жизни, зарождением Вселенной. Наши предки видели в этом незаурядный смысл. В древности каждая украинская женщина умела делать писанки и передавала это мастерство из поколения в поколение.

Как правильно отмечать Пасху, какие главные атрибуты этого праздника, а также секреты росписи яиц узнавали журналисты Новини.LIVЕ.

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Роспись яиц — настоящий ритуал

В канун Пасхи желающих научиться разрисовывать писанки немало. Сегодня в Одесский областной центр украинской культуры на мастер-класс пришли школьники, женщины средних лет, семьи с детьми. Мастера рассказывают каждому участнику об особенностях росписи пасхальных яиц.

Инна Кривошап — этнограф. Фото: Новини.LIVE

"Писанка — это не простой атрибут Пасхи. Ее нужно писать по сырому оплодотворенному яйцу. Она является оберегом для семьи. Когда женщина пишет ее и вкладывает в нее свои мысли, энергию. В течение года писанка хранится дома, а через год на пасхальные праздники хозяйка закапывает ее в землю под деревом", — рассказывает этнограф Инна Кривошап.

Согласно давним украинским традициям, роспись яиц сопровождается настоящим ритуалом. Для этого женщина готовила воду из источника к восходу солнца, новые горшки, полотняные салфетки, пчелиный воск, свечу, натуральные краски, разломанную надвое косточку-вилку. Огонь добывал хозяин дома, а к другим предметам никто, кроме хозяйки, не имел права прикасаться. По прошествии времени ритуал несколько упростился — вода теперь используется кипяченая, а для росписи используют писачок.

Цветовая гамма и символы

Писанки в Украине отличаются разнообразием узоров и цветов. Самой сложной считается роспись Гуцульщины: их узоры детализированы, а линии — сверхтонкие. У Одесчины есть своя особая стилистика: для росписи издавна выбирались зеленые оттенки, символизирующие здоровье.

Готовая писанка одесситки Наталья. Фото: Новини.LIVE

"Мне очень нравится заниматься творчеством. Сегодня я работала над писанкой и наносила символы в разной цветовой гамме. Красный символизирует радость жизни. Желтый олицетворяет луну и звезды, а также урожай, голубой — здоровье, зеленый — ежегодное воскресение природы, черный с белым — уважение к духам", — рассказала Наталья.

Чаще при росписи хозяйки используют символ звезды, креста и солнца. Каждый из них имеет свое значение. Например, звезда символизирует любовь, крест — символ Вселенной, четырех стихий, частей света, а солнце — это Бог, свет. Работа над писанкой с самым легким орнаментом занимает около часа, более сложным — до трех часов. В отличие от пасхальных яиц, для писанок яйца не отваривают, чтобы оберег дольше сохранился.

Леонида Ткаченко работает над росписью яйца. Фото: Новини. LIVE

"Мы наносим разные рисунки. Сосна — символ богатства, изобилия. Треугольники — символизируют землю. Также есть и бесконечник. Он помогает избавиться от проблем. Если человек попал в сложную ситуацию, то ему можно подарить такую писанку, и все его проблемы перейдут в этот символ и там будут бродить", — делится секретами Леонида Ткаченко.

Виды расписанных яиц

В целом, в Украине есть четыре вида расписанных яиц: крапанка, драпанка, пасхальное яйцо и писанка.

Технология крапанки является самой простой из всех писанок. Воск накрапывают на яйцо. Когда он застывает, яйцо погружают в краску. Как только она высохнет, яйцо нагревают, расплавленный воск обтирают. На цветном изделии остаются светлые точки.

Одесские школьники разрисовывают пасхальные яйца. Фото: Новини.LIVE

Драпанка представляет собой довольно сложный вид. На окрашенной поверхности яйца выцарапываются линии, образующие рисунок. Работа достаточно кропотливая, ведь яичная скорлупа — это хрупкий материал.

Крашанка, в отличие от других способов, не требует использования воска и писачка. По этой технологии яйцо просто погружают в краску. Чаще всего ее изготовляют из луковой шелухи, из которой образуется оранжевый цвет. Из свеклы — розовая, из ягод черники — светло-синяя, из листьев березы, цветки календулы — желтая, из крапивы — зеленая, из коры дуба или оболочки грецких орехов — черная, а из лепестков темной мальвы — фиолетовая.

Особенности Страстной недели

Перед Пасхой каждый день имеет свое предназначение. Со вторника украинцы готовили праздничную одежду, продумывали, какие продукты нужны будут для приготовления блюд. В среду начинали генеральную уборку, которая длилась и на следующий день. В Чистый четверг купались до рассвета, стирали, благоустраивали дом, готовили пасхи и пасхальные яйца. В Страстную пятницу соблюдали строгий пост и проводили его в молитвах и воспоминаниях о земных страданиях Сына Божьего. В субботу вечером начинается всенощная служба, на которую берут корзины с продуктами для освящения.

Разновидности росписи пасхальных яиц. Фото: Новини.LIVE

Пасхальная корзина

Традиционно в пасхальную корзину клали паски, яйца, масло, ветчину, колбасу, творог, хрен, соль. Еще выпекали много сладостей, только на обряд освящения их не брали. Кстати, вина и водки в корзине тоже не было.

Стоит отметить, что каждый из элементов праздника имел свое назначение так: творожная паска должна быть в форме пирамиды. Это символ горы Голгофы, где распяли Христа.

Паска пасхальная символизирует жизнь Христа среди людей. Считается, что он долгое время не черствеет. Поэтому в старину его съедали не сразу. Верхушку паски брали с собой на первые весенние работы в поле и съедали там, чтобы год был урожайным.

Также в корзине были предметы, которые могли бы помочь в хозяйстве: крестики, медальоны, иконы и разные обереги.

Все, что было в корзине, даже рушнык, которым она покрывалась, наделяли магическим значением. У украинцев запрещалось что-то освященное выбрасывать, его закапывали. По поверью на том месте будет хороший урожай и не будет сорняков.

Пасхальное дерево с писанками. Фото: Новини.LIVE

Пасхальное воскресенье

Пасху принято проводить в кругу близких людей. За праздничный стол садятся сразу после церковной службы. Прежде чем приступить к употреблению пищи, необходимо разговляться. Делают это паской или яйцом. Было поверье: если разговляться хреном, не будут болеть зубы.

Еще один обычай — "христосование". Поздравляя друг друга, нужно трижды поцеловаться со словами "Христос Воскрес!" Отвечают на приветствие фразой "Воистину Воскрес!".

Само воскресенье символизирует очищение души и освобождение от грехов, поэтому встречать его нужно со светлыми помыслами. Нельзя ссориться, все обиды следует простить и забыть. Не стоит также заниматься домашними делами, работой на земле, уборкой.

Празднуют Пасху три дня, в течение которых верующие поют пасхальные песни, обливаются и посещают родственников.