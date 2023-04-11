Подготовка к Пасхе, что нужно знать

Воскресение Христа: как одесситам правильно подготовиться к Пасхе
Писанка и пасхальное яйцо — традиционные атрибуты Пасхи в Украине. Яйцо у разных народов мира ассоциируется с началом жизни, зарождением Вселенной. Наши предки видели в этом незаурядный смысл. В древности каждая украинская женщина умела делать писанки и передавала это мастерство из поколения в поколение.
Как правильно отмечать Пасху, какие главные атрибуты этого праздника, а также секреты росписи яиц узнавали журналисты Новини.LIVЕ.
Роспись яиц — настоящий ритуал
В канун Пасхи желающих научиться разрисовывать писанки немало. Сегодня в Одесский областной центр украинской культуры на мастер-класс пришли школьники, женщины средних лет, семьи с детьми. Мастера рассказывают каждому участнику об особенностях росписи пасхальных яиц.
"Писанка — это не простой атрибут Пасхи. Ее нужно писать по сырому оплодотворенному яйцу. Она является оберегом для семьи. Когда женщина пишет ее и вкладывает в нее свои мысли, энергию. В течение года писанка хранится дома, а через год на пасхальные праздники хозяйка закапывает ее в землю под деревом", — рассказывает этнограф Инна Кривошап.
Согласно давним украинским традициям, роспись яиц сопровождается настоящим ритуалом. Для этого женщина готовила воду из источника к восходу солнца, новые горшки, полотняные салфетки, пчелиный воск, свечу, натуральные краски, разломанную надвое косточку-вилку. Огонь добывал хозяин дома, а к другим предметам никто, кроме хозяйки, не имел права прикасаться. По прошествии времени ритуал несколько упростился — вода теперь используется кипяченая, а для росписи используют писачок.
Цветовая гамма и символы
Писанки в Украине отличаются разнообразием узоров и цветов. Самой сложной считается роспись Гуцульщины: их узоры детализированы, а линии — сверхтонкие. У Одесчины есть своя особая стилистика: для росписи издавна выбирались зеленые оттенки, символизирующие здоровье.
"Мне очень нравится заниматься творчеством. Сегодня я работала над писанкой и наносила символы в разной цветовой гамме. Красный символизирует радость жизни. Желтый олицетворяет луну и звезды, а также урожай, голубой — здоровье, зеленый — ежегодное воскресение природы, черный с белым — уважение к духам", — рассказала Наталья.
Чаще при росписи хозяйки используют символ звезды, креста и солнца. Каждый из них имеет свое значение. Например, звезда символизирует любовь, крест — символ Вселенной, четырех стихий, частей света, а солнце — это Бог, свет. Работа над писанкой с самым легким орнаментом занимает около часа, более сложным — до трех часов. В отличие от пасхальных яиц, для писанок яйца не отваривают, чтобы оберег дольше сохранился.
"Мы наносим разные рисунки. Сосна — символ богатства, изобилия. Треугольники — символизируют землю. Также есть и бесконечник. Он помогает избавиться от проблем. Если человек попал в сложную ситуацию, то ему можно подарить такую писанку, и все его проблемы перейдут в этот символ и там будут бродить", — делится секретами Леонида Ткаченко.
Виды расписанных яиц
В целом, в Украине есть четыре вида расписанных яиц: крапанка, драпанка, пасхальное яйцо и писанка.
Технология крапанки является самой простой из всех писанок. Воск накрапывают на яйцо. Когда он застывает, яйцо погружают в краску. Как только она высохнет, яйцо нагревают, расплавленный воск обтирают. На цветном изделии остаются светлые точки.
Драпанка представляет собой довольно сложный вид. На окрашенной поверхности яйца выцарапываются линии, образующие рисунок. Работа достаточно кропотливая, ведь яичная скорлупа — это хрупкий материал.
Крашанка, в отличие от других способов, не требует использования воска и писачка. По этой технологии яйцо просто погружают в краску. Чаще всего ее изготовляют из луковой шелухи, из которой образуется оранжевый цвет. Из свеклы — розовая, из ягод черники — светло-синяя, из листьев березы, цветки календулы — желтая, из крапивы — зеленая, из коры дуба или оболочки грецких орехов — черная, а из лепестков темной мальвы — фиолетовая.
Особенности Страстной недели
Перед Пасхой каждый день имеет свое предназначение. Со вторника украинцы готовили праздничную одежду, продумывали, какие продукты нужны будут для приготовления блюд. В среду начинали генеральную уборку, которая длилась и на следующий день. В Чистый четверг купались до рассвета, стирали, благоустраивали дом, готовили пасхи и пасхальные яйца. В Страстную пятницу соблюдали строгий пост и проводили его в молитвах и воспоминаниях о земных страданиях Сына Божьего. В субботу вечером начинается всенощная служба, на которую берут корзины с продуктами для освящения.
Пасхальная корзина
Традиционно в пасхальную корзину клали паски, яйца, масло, ветчину, колбасу, творог, хрен, соль. Еще выпекали много сладостей, только на обряд освящения их не брали. Кстати, вина и водки в корзине тоже не было.
Стоит отметить, что каждый из элементов праздника имел свое назначение так: творожная паска должна быть в форме пирамиды. Это символ горы Голгофы, где распяли Христа.
Паска пасхальная символизирует жизнь Христа среди людей. Считается, что он долгое время не черствеет. Поэтому в старину его съедали не сразу. Верхушку паски брали с собой на первые весенние работы в поле и съедали там, чтобы год был урожайным.
Также в корзине были предметы, которые могли бы помочь в хозяйстве: крестики, медальоны, иконы и разные обереги.
Все, что было в корзине, даже рушнык, которым она покрывалась, наделяли магическим значением. У украинцев запрещалось что-то освященное выбрасывать, его закапывали. По поверью на том месте будет хороший урожай и не будет сорняков.
Пасхальное воскресенье
Пасху принято проводить в кругу близких людей. За праздничный стол садятся сразу после церковной службы. Прежде чем приступить к употреблению пищи, необходимо разговляться. Делают это паской или яйцом. Было поверье: если разговляться хреном, не будут болеть зубы.
Еще один обычай — "христосование". Поздравляя друг друга, нужно трижды поцеловаться со словами "Христос Воскрес!" Отвечают на приветствие фразой "Воистину Воскрес!".
Само воскресенье символизирует очищение души и освобождение от грехов, поэтому встречать его нужно со светлыми помыслами. Нельзя ссориться, все обиды следует простить и забыть. Не стоит также заниматься домашними делами, работой на земле, уборкой.
Празднуют Пасху три дня, в течение которых верующие поют пасхальные песни, обливаются и посещают родственников.