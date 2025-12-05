Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Восстановление Одессы на паузе — деньги на ремонт возвращают

Восстановление Одессы на паузе — деньги на ремонт возвращают

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 16:57
В бюджет Одессы возвращают неиспользованные средства программы восстановления
Разрушенный в результате атаки дом в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В бюджет Одессы вернут часть средств, предусмотренных на восстановление домов, поврежденных обстрелами. Значительное количество проектов не продвинулось дальше подготовительных этапов, а отдельные объекты требуют дополнительного проектирования. Из-за задержек подрядчики не смогли вовремя начать работы. В результате департамент городского хозяйства не использовал все запланированные средства.

Об этом стало известно во время постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунальных услуг.

Реклама
Читайте также:

Возврат средств

На программу восстановления разрушенных обстрелами домов в 2024 году город выделил 200 миллионов гривен. На заседании профильной комиссии стало известно, что из этой суммы 115 миллионов возвращают обратно в бюджет, поскольку их не удалось освоить. По словам заместителя директора департамента городского хозяйства Артема Захарова, два крупных объекта — на улице Добровольского, 134 и проспекте Шевченко, 8В — застряли на стадии проектирования и повторных тендеров. Части других домов понадобились уточненные проекты, потому что во время подготовки выяснилось, что нужен больший объем работ. Из-за этого подрядчики не смогли зайти на площадки, а департамент использовать средства.

Еще одна причина — невозможность быстро начать работы на объектах со значительными разрушениями, в частности на улицах Средней и Кутузакия. Их восстановление может длиться минимум два года, и сейчас завершены только демонтажные работы на одном из них. Часть подрядчиков также не смогла завершить работы до конца года, поэтому ранее департамент уже вернул часть финансирования.

По состоянию на начало декабря из 121,2 миллиона гривен фактически использовано 71,6 миллиона. Еще 8,2 миллиона планируют вернуть 12 декабря как неосвоенные.

Председатель комиссии Александр Иваницкий призвал городские структуры тщательнее планировать сроки и возможности выполнения работ. Он напомнил, что программа изначально рассчитывалась на 200 миллионов гривен и должна была предусматривать реальные сроки реализации. По его словам, возвращение больших сумм свидетельствует о необходимости в более точном планировании.

"115 миллионов — это не полтора миллиона, не два и не пять. Это деньги, которые могли работать по другим направлениям. Как можно закладывать такие расчеты? Это не математическая ошибка — это уже несерьезно", — заявил Иваницкий.

Напомним, мы сообщали, что на реставрацию дома в Одессе потратят более 50 миллионов. Также мы писали, что планируют отремонтировать трассу Николаев-Одесса.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы восстановление бюджет
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации