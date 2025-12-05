В бюджет Одессы возвращают неиспользованные средства программы восстановления

Разрушенный в результате атаки дом в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В бюджет Одессы вернут часть средств, предусмотренных на восстановление домов, поврежденных обстрелами. Значительное количество проектов не продвинулось дальше подготовительных этапов, а отдельные объекты требуют дополнительного проектирования. Из-за задержек подрядчики не смогли вовремя начать работы. В результате департамент городского хозяйства не использовал все запланированные средства.

Об этом стало известно во время постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунальных услуг.

Возврат средств

На программу восстановления разрушенных обстрелами домов в 2024 году город выделил 200 миллионов гривен. На заседании профильной комиссии стало известно, что из этой суммы 115 миллионов возвращают обратно в бюджет, поскольку их не удалось освоить. По словам заместителя директора департамента городского хозяйства Артема Захарова, два крупных объекта — на улице Добровольского, 134 и проспекте Шевченко, 8В — застряли на стадии проектирования и повторных тендеров. Части других домов понадобились уточненные проекты, потому что во время подготовки выяснилось, что нужен больший объем работ. Из-за этого подрядчики не смогли зайти на площадки, а департамент использовать средства.

Еще одна причина — невозможность быстро начать работы на объектах со значительными разрушениями, в частности на улицах Средней и Кутузакия. Их восстановление может длиться минимум два года, и сейчас завершены только демонтажные работы на одном из них. Часть подрядчиков также не смогла завершить работы до конца года, поэтому ранее департамент уже вернул часть финансирования.

По состоянию на начало декабря из 121,2 миллиона гривен фактически использовано 71,6 миллиона. Еще 8,2 миллиона планируют вернуть 12 декабря как неосвоенные.

Председатель комиссии Александр Иваницкий призвал городские структуры тщательнее планировать сроки и возможности выполнения работ. Он напомнил, что программа изначально рассчитывалась на 200 миллионов гривен и должна была предусматривать реальные сроки реализации. По его словам, возвращение больших сумм свидетельствует о необходимости в более точном планировании.

"115 миллионов — это не полтора миллиона, не два и не пять. Это деньги, которые могли работать по другим направлениям. Как можно закладывать такие расчеты? Это не математическая ошибка — это уже несерьезно", — заявил Иваницкий.

Напомним, мы сообщали, что на реставрацию дома в Одессе потратят более 50 миллионов. Также мы писали, что планируют отремонтировать трассу Николаев-Одесса.