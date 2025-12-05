У бюджет Одеси повертають невикористані кошти програми відновлення

Зруйнований внаслідок атаки будинок в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В бюджет Одеси повернуть частину коштів, передбачених на відновлення будинків, пошкоджених обстрілами. Значна кількість проєктів не просунулась далі підготовчих етапів, а окремі об’єкти потребують додаткового проєктування. Через затримки підрядники не змогли вчасно розпочати роботи. У результаті департамент міського господарства не використав усі заплановані кошти.

Про це стало відомо під час постійної комісії з питань житлово-комунальних послуг.

Повернення коштів

На програму відновлення зруйнованих обстрілами будинків у 2024 році місто виділило 200 мільйонів гривень. На засіданні профільної комісії стало відомо, що з цієї суми 115 мільйонів повертають назад до бюджету, оскільки їх не вдалося освоїти. За словами заступника директора департаменту міського господарства Артема Захарова, два великі об’єкти — на вулиці Добровольського, 134 та проспекті Шевченка, 8В — застрягли на стадії проектування та повторних тендерів. Частині інших будинків знадобилися уточнені проєкти, бо під час підготовки з’ясувалося, що потрібний більший обсяг робіт. Через це підрядники не змогли зайти на майданчики, а департамент використати кошти.

Ще одна причина — неможливість швидко розпочати роботи на об’єктах зі значними руйнуваннями, зокрема на вулицях Середній та Кутузакія. Їхнє відновлення може тривати щонайменше два роки, і наразі завершено лише демонтажні роботи на одному з них. Частина підрядників також не змогла завершити роботи до кінця року, тому раніше департамент уже повернув частину фінансування.

Станом на початок грудня з 121,2 мільйона гривень фактично використано 71,6 мільйона. Ще 8,2 мільйона планують повернути 12 грудня як неосвоєні.

Голова комісії Олександр Іваницький закликав міські структури ретельніше планувати строки та можливості виконання робіт. Він нагадав, що програма спочатку розраховувалася на 200 мільйонів гривень і мала передбачати реальні терміни реалізації. За його словами, повернення великих сум свідчить про потребу в точнішому плануванні.

"115 мільйонів — це не півтора мільйона, не два і не п'ять. Це гроші, які могли працювати за іншими напрямками. Як можна закладати такі розрахунки? Це не математична помилка — це вже несерйозно", — заявив Іваницький.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на реставрацію будинку в Одесі витратять понад 50 мільйонів. Також ми писали, що планують відремонтувати трасу Миколаїв-Одеса.