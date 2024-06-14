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Впервые над Черным морем — беспилотник разведки США вышел на патрулирование

14 июня 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Разведывательный БпЛА ВМС США замечен над Черным морем: детали
Разведывательный беспилотник на патрулировании. Фото: Navair
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 14 июня, над акваторией Черного моря впервые был замечен беспилотник ВМС США MQ-4C Triton. Этот летательный аппарат проводит разведку в реальном времени и контролирует ситуацию на воде.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Стратегический разведывательный БПЛА ВМС США с позывным BLKCAT6 взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО. Сегодня он патрулирует над просторами Черного моря, недалеко от берегов временно оккупированного Крыма.

Изыскатель над Черным морем
Маршрут разведчика. Фото: скриншот

Что известно о БпЛА

Triton создана на основе элементов RQ-4 Global Hawk. Изменения включают усиление планера и крыла, противообледенительные системы и молниезащиты. Это позволяет самолету спускаться через слои облаков, чтобы лучше рассмотреть корабли и другие цели в море. Наборы датчиков помогают отслеживать единицы флота и определять их скорость, местоположение и классификацию.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что 14 июня на дежурстве в Черном море фиксируется снаряженный ракетоноситель врага. Также корабли наблюдаются и в Азовском и Средиземном морях.

Также мы писали, что оккупанты в Крыму начали устанавливать боновые заграждения. Россияне размещают их на юго-восточной части Керченского моста.

Добавим, украинские военные нанесли мощные удары по военной инфраструктуре в Крыму. Атаки были направлены на ракетные дивизионы у Джанкоя, Черноморского и Евпатории.

беспилотник
США
ВМС
авиация
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