Разведывательный БпЛА ВМС США замечен над Черным морем: детали

Впервые над Черным морем — беспилотник разведки США вышел на патрулирование
Сегодня, 14 июня, над акваторией Черного моря впервые был замечен беспилотник ВМС США MQ-4C Triton. Этот летательный аппарат проводит разведку в реальном времени и контролирует ситуацию на воде.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.
Стратегический разведывательный БПЛА ВМС США с позывным BLKCAT6 взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО. Сегодня он патрулирует над просторами Черного моря, недалеко от берегов временно оккупированного Крыма.
Что известно о БпЛА
Triton создана на основе элементов RQ-4 Global Hawk. Изменения включают усиление планера и крыла, противообледенительные системы и молниезащиты. Это позволяет самолету спускаться через слои облаков, чтобы лучше рассмотреть корабли и другие цели в море. Наборы датчиков помогают отслеживать единицы флота и определять их скорость, местоположение и классификацию.
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Напомним, что 14 июня на дежурстве в Черном море фиксируется снаряженный ракетоноситель врага. Также корабли наблюдаются и в Азовском и Средиземном морях.
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Добавим, украинские военные нанесли мощные удары по военной инфраструктуре в Крыму. Атаки были направлены на ракетные дивизионы у Джанкоя, Черноморского и Евпатории.
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