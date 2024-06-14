Разведывательный БпЛА ВМС США замечен над Черным морем: детали

Разведывательный беспилотник на патрулировании. Фото: Navair

Сегодня, 14 июня, над акваторией Черного моря впервые был замечен беспилотник ВМС США MQ-4C Triton. Этот летательный аппарат проводит разведку в реальном времени и контролирует ситуацию на воде.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Маршрут разведчика. Фото: скриншот

Что известно о БпЛА

Triton создана на основе элементов RQ-4 Global Hawk. Изменения включают усиление планера и крыла, противообледенительные системы и молниезащиты. Это позволяет самолету спускаться через слои облаков, чтобы лучше рассмотреть корабли и другие цели в море. Наборы датчиков помогают отслеживать единицы флота и определять их скорость, местоположение и классификацию.

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Напомним, что 14 июня на дежурстве в Черном море фиксируется снаряженный ракетоноситель врага. Также корабли наблюдаются и в Азовском и Средиземном морях.

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