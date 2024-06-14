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Вперше над Чорним морем — безпілотник розвідки США вийшов на патрулювання

14 червня 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Розвідувальний БпЛА ВМС США помічений над Чорним морем: деталі
Розвідувальний безпілотник на патрулючанні. Фото: Navair
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 14 червня, над акваторією Чорного моря вперше був помічений безпілотник ВМС США MQ-4C Triton. Цей літальний апарат проводить розвідку у реальному часі та контролює ситуацію на воді.

Про це Новини.LIVE  дізналися з порталу Flightradar.

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Стратегічний розвідувальний БПЛА  ВМС США із позивним BLKCAT6 злетів з  італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками й партнерами по НАТО. Сьогодні він патрулює над просторами Чорного моря, неподалік від берегів тимчасово окупованого Криму.

Розвідувальник над Чорним морем
Маршрут розвідувальника. Фото: скриншот

Що відомо про БпЛА

Triton створено на основі елементів RQ-4 Global Hawk. Зміни включають посилення планера та крила, протизледенні системи та системи блискавкозахисту. Це дозволяє літаку спускатись крізь шари хмар, щоб краще розглянути кораблі та інші цілі у морі. Набори датчиків допомагають відстежувати одиниці флоту та визначати їхню швидкість, місце розташування та класифікацію.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що 14 червня на чергуванні у Чорному морі фіксується споряджений ракетоносій ворога. Також кораблі спостерігаються і в Азовському та Середземному морях. 

Також ми писали, що  окупанти у Криму почали встановлювати бонові загородження. Росіяни розміщують їх на південно-східній частині Керченського мосту.

Додамо,  українські військові завдали потужних ударів по військовій інфраструктурі в Криму.  Атаки були спрямовані на ракетні дивізіони біля Джанкоя, Чорноморського та Євпаторії.

безпілотник
США
ВМС
авіація
Чорне море
розвідка
Одеса
НАТО
Крим
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