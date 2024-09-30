"Антитіла" сняли часть клипа в Одессе

Кадр из нового клипа "Антитіл". Фото: скриншот

В официальном клипе группы "Антитіла" на песню "Вдома" показаны несколько украинских городов. Среди них есть и Одесса.

Новый клип опубликован в YouTube-канале группы.

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Что в клипе

В ролике представлены виды Донецка, Мариуполя, Херсона и Одессы. В частности, можно увидеть Пассаж, Оперный театр, а также пляж и типичный одесский дворик.

"Где дом? Каждый определяет сам, по ощущению. Однако, неизменно одно — дома небо синее-синее, а дом — лучшее место на земле. Для того, чтобы передать это, мы отправились по Украине и сохранили в кадре то, что считаем своим домом. И это невероятно красиво и по-родному. Слушайте, смотрите и узнавайте свой дом", — прокомментировал солист группы Тарас Тополя.

Отметим, что на 30 сентября клип посмотрели 1,1 млн пользователей.

Напомним, песня Монатика не будет встречать поезда на Одесском вокзале. Хотя певец действительно обращался к "Укрзалізниці" с таким предложением.

Также юная одесситка Злата Иванов остановилась в полшага до победы в отборе на Детское Евровидение.