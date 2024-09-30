Антитіла зняли частину кліпа в Одесі

Кадр з нового кліпу "Антитіл". Фото: скриншот

В офіційному кліпі гурту "Антитіла" на пісню "Вдома" показані декілька українських міст. Серед них є й Одеса.

Новий кліп опублікований у YouTube-каналі гурту.

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Що у кліпі

У ролику демонструються краєвиди Донецька, Маріуполя, Херсона і Одеси. Зокрема, можна побачити Пасаж, Оперний театр, а також пляж і типовий одеський дворик.

"Де дім? Кожен визначає сам, по відчуттю. Проте, незмінним є одне — вдома небо синє-синє, а дім — найкраще місце на землі. Для того, щоб передати це, ми вирушили Україною і зберегли в кадрі те, що вважаємо своїм домом. І це неймовірно красиво й по-рідному. Слухайте, дивіться і впізнавайте свій дім", — прокоментував соліст гурту Тарас Тополя.

Зазначимо, що станом на 30 вересня кліп подивилися 1,1 млн користувачів.

Нагадаємо, пісня Монатіка не зустрічатиме поїзди на Одеському вокзалі. Хоча співак дійсно звертався до "Укрзалізниці" з такою пропозицією.

Також юна одеситка Злата Іванів зупинилася за пів кроку до перемоги у відборі на Дитяче Євробачення.