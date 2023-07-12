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ВПЛ в Одесской области получили более 300 млн грн помощи на проживание

12 июля 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ВПЛ в Одесской области получили более 300 млн грн помощи на проживание
Татьяна Дементьева, директор департамента социальной и семейной политики Одесской ОВА. Фото: Медиацентр Украина — Одесса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Участникам военных действий и внутренне перемещенным лицам в Одесской области перечислили 342 миллиона гривен на проживание. За июнь пособие на жительство получили 112,146 внутренне перемещенных лиц. Задолженность за прошедшие периоды отсутствует

Об этом сообщила директор департамента социальной и семейной политики Одесской областной военной администрации Татьяна Дементьева.

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Кроме того, была предоставлена информация о количестве зарегистрированных лиц в Одесской области — 224,692, из которых 57,701 являются детьми. Большинство из них, 154,062 человека, приехали в область с начала полномасштабного вторжения.

Также было отмечено, что из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС эвакуировалось 2,011 человека, включая 335 детей и 118 человек с инвалидностью. Эвакуированные получили единовременные денежные выплаты и гуманитарную помощь.

Чиновница также отметила, что в настоящее время в Одесской области есть 9,993 свободных места для размещения, включая 2,788 свободных мест в местах компактного проживания.

Работа для переселенцев

Переселенцы, которые находятся в поиске работы, могут обратиться в:

  • Одесский городской центр занятости, ул. Генерала Петрова, 22В — 073-261-55-85;
  • Одесский муниципальный центр содействия в трудоустройстве внутри перемещенных лиц, ул. Косовская, 2-Д — (048) 753-14-07;
  • Филиал центра, ул. Академика Королева, 9 (048) 705-41-75;
  • просп. Добровольского, 106.

Напомним, с начала войны в Одессе нашли приют 70,4 тысячи внутренне перемещенных лиц, и обеспечение социальной защиты этой категории граждан является одной из приоритетных задач органов государственной власти и местного самоуправления. В этом отношении немаловажную роль играют общественные организации, оказывающие поддержку переселенцам.

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