ВПО на Одещині отримали понад 300 млн грн допомоги на проживання

Тетяна Дементьєва, директор департаменту соціальної та сімейної політики Одеської ОВА. Фото: Медіацентр Україна – Одеса

Учасникам військових дій та внутрішньо переміщеним особам в Одеській області нарахували 342 мільйони гривень допомоги на проживання. За червень допомогу на проживання отримали 112,146 внутрішньо переміщених осіб. Заборгованість за минулі періоди відсутня.

Про це повідомила директор департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної військової адміністрації Тетяна Дементьєва.

Читайте також:

Крім того, було надано інформацію про кількість зареєстрованих осіб в Одеській області — 224,692, з яких 57,701 є дітьми. Більшість з них, 154,062 особи, приїхали в область з початку повномасштабного вторгнення.

Також було наголошено, що через підрив дамби Каховської ГЕС евакуювалося 2,011 людей, зокрема 335 дітей та 118 осіб з інвалідністю. Евакуйовані отримали одноразові грошові виплати та гуманітарну допомогу.

Посадовиця також зазначила, що наразі в Одеській області є 9,993 вільних місця для розміщення, зокрема 2,788 вільних місць у місцях компактного проживання.

Робота для переселенців

Переселенці, які перебувають у пошуку роботи, можуть звернутися:

Одеський міський центр зайнятості, вул. Генерала Петрова, 22В — 073-261-55-85;

Одеський муніципальний центр сприяння у працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб, вул. Косовська, 2-Д — (048) 753-14-07;

Філія центру, вул. Академіка Корольова, 9 — (048) 705-41-75;

просп. Добровольського, 106.

Нагадаємо, з початку війни в Одесі знайшли притулок 70,4 тисячі внутрішньо переміщених осіб, і забезпечення соціального захисту цієї категорії громадян є одним з пріоритетних завдань органів державної влади та місцевого самоврядування. У цьому плані важливу роль відіграють громадські організації, які надають підтримку переселенцям.