Пожар в Одессе – горелая квартира в многоэтажке

Спасли более двадцати человек — в Одессе горела квартира в многоэтажке
В ночь на 28 июля в Хаджибейском районе Одессы горела квартира. Спасатели вовремя ликвидировали пожар, и спасли 24 человека, из которых 4 детей. К счастью, никто не погиб.
Об этом в воскресенье утром, 28 июля, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
В Одессе горела квартира
Спасатели сообщают, что пожар произошел на улице Ефима Фисенко. Там загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажного дома.
Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) работали по повышенному номеру вызова. Пожар был ликвидирован на площади в 30 квадратных метров.
Спасатели оперативно эвакуировали людей и верхних этажей. Причина возгорания и детали инцидента устанавливаются. К счастью, в результате пожара никто не погиб.
Другие пожары в Одесской области
Напомним, более семи часов сражались с огнем спасатели в национальном парке на Одесчине. Пожар произошел из-за возгорания сухой растительности вблизи очистных сооружений Теплодарводоканала, позже перекинувшейся на сопредельную территорию Нижнеднестровского НПП.
Также мы сообщали, что за сутки в Одесской области произошли три больших пожара: в Белгород-Днестровском, Измаильском и в городе Одесса в Пересыпском районах. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось избежать жертв и значительных разрушений. Причины возгорания в каждом из случаев устанавливаются.
Добавим, в Пересыпском районе Одессы спасатели более шести часов боролись с пожаром на полях орошения. Огонь охватил сухую траву, кустарники и камыши, распространяясь от разных ячеек.
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