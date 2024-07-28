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Спасли более двадцати человек — в Одессе горела квартира в многоэтажке

28 июля 2024 11:43
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Пожар в Одессе – горелая квартира в многоэтажке
Спасатель помогает женщине выйти из квартиры. Фото: ГСЧС
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В ночь на 28 июля в Хаджибейском районе Одессы горела квартира. Спасатели вовремя ликвидировали пожар, и спасли 24 человека, из которых 4 детей. К счастью, никто не погиб.

Об этом в воскресенье утром, 28 июля, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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В Одессе горела квартира

Спасатели сообщают, что пожар произошел на улице Ефима Фисенко. Там загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажного дома.

Спасли более двадцати человек — в Одессе горела квартира в многоэтажке - фото 1
Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) работали по повышенному номеру вызова. Пожар был ликвидирован на площади в 30 квадратных метров.

Горит квартира
Спасатели тушат огонь. Фото: ГСЧС

Спасатели оперативно эвакуировали людей и верхних этажей. Причина возгорания и детали инцидента устанавливаются. К счастью, в результате пожара никто не погиб.

эвакуация людей в Одессе
Спасатель помогает женщине спуститься по лестнице. Фото: ГСЧС
Пожар в Одессе
Спасатели эвакуируют пожилую женщину. Фото: ГСЧС

Другие пожары в Одесской области

Напомним, более семи часов сражались с огнем спасатели в национальном парке на Одесчине. Пожар произошел из-за возгорания сухой растительности вблизи очистных сооружений Теплодарводоканала, позже перекинувшейся на сопредельную территорию Нижнеднестровского НПП.

Также мы сообщали, что за сутки в Одесской области произошли три больших пожара: в Белгород-Днестровском, Измаильском и в городе Одесса в Пересыпском районах. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось избежать жертв и значительных разрушений. Причины возгорания в каждом из случаев устанавливаются.

Добавим, в Пересыпском районе Одессы спасатели более шести часов боролись с пожаром на полях орошения. Огонь охватил сухую траву, кустарники и камыши, распространяясь от разных ячеек.

Одесса пожар Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы огонь квартира

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