Пожежа в Одесі — горіла квартира у багатоповерхівці

Рятувальник допомагає жінці вийти з квартири. Фото: ДСНС

У ніч на 28 липня в Хаджибейському районі Одеси горіла квартира. Рятувальники вчасно ліквідували пожежу, врятувавши 24 осіб, з яких 4 дітей. На щастя, ніхто не загинув.

Про це у неділю вранці, 28 липня повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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В Одесі горіла квартира

Рятувальники повідомляють, що пожежа сталася на вулиці Юхима Фісенка. Там загорілася квартира на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку.

Повідомлення ДСНС. Фото: скриншот

Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) працювали за підвищеним номером виклику. Пожежу було ліквідовано на площі 30 квадратних метрів.

Рятувальники гасять вогонь. Фото: ДСНС

Рятувальники оперативно евакуювали людей й верхніх поверхів. Причина загоряння та деталі інциденту наразі встановлюються. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не загинув.

Рятувальник допомагає жінці спуститися сходами. Фото: ДСНС

Рятувальники евакуюють літню жінку. Фото: ДСНС

Інші пожежі на Одещині

Нагадаємо, понад сім годин боролися з вогнем рятувальники в національному парку на Одещині. Пожежа сталася через займання сухої рослинності поблизу очисних споруд Теплодарводоканала, яка пізніше перекинулась на суміжну територію Нижньодністровського НПП.

Також ми повідомляли, за добу в Одеській області сталися три великі пожежі: в Білгород-Дністровському, Ізмаїльському та в місті Одеса у Пересипському районах. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося уникнути жертв і значних руйнувань. Причини займання в кожному з випадків наразі встановлюються.

Додамо, в Пересипському районі Одеси рятувальники понад шість годин боролися з пожежею на полях зрошення. Вогонь охопив суху траву, чагарники та очерет, розповсюджуючись від різних осередків.