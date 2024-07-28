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Врятували понад двадцять людей — в Одесі горіла квартира в багатоповерхівці

28 липня 2024 11:43
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Пожежа в Одесі — горіла квартира у багатоповерхівці
Рятувальник допомагає жінці вийти з квартири. Фото: ДСНС
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У ніч на 28 липня в Хаджибейському районі Одеси горіла квартира. Рятувальники вчасно ліквідували пожежу, врятувавши 24 осіб, з яких 4 дітей. На щастя, ніхто не загинув.

Про це у неділю вранці, 28 липня повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області

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В Одесі горіла квартира

Рятувальники повідомляють, що пожежа сталася на вулиці Юхима Фісенка. Там загорілася квартира на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку.

Врятували понад двадцять людей — в Одесі горіла квартира в багатоповерхівці - фото 1
Повідомлення ДСНС. Фото: скриншот

Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) працювали за підвищеним номером виклику. Пожежу було ліквідовано на площі 30 квадратних метрів.

Горить квартира
Рятувальники гасять вогонь. Фото: ДСНС

Рятувальники оперативно евакуювали людей й верхніх поверхів.  Причина загоряння та деталі інциденту наразі встановлюються. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не загинув.

евакуація людей в Одесі
Рятувальник допомагає жінці спуститися сходами. Фото: ДСНС
Пожежа в Одесі
Рятувальники евакуюють літню жінку. Фото: ДСНС

Інші пожежі на Одещині

Нагадаємо, понад сім годин боролися з вогнем рятувальники в національному парку на Одещині. Пожежа сталася через займання сухої рослинності поблизу очисних споруд Теплодарводоканала, яка пізніше перекинулась на суміжну територію Нижньодністровського НПП. 

Також ми повідомляли, за добу в Одеській області сталися три великі пожежі: в Білгород-Дністровському, Ізмаїльському та в місті Одеса у Пересипському районах. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося уникнути жертв і значних руйнувань. Причини займання в кожному з випадків наразі встановлюються.

Додамо, в Пересипському районі Одеси рятувальники понад шість годин боролися з пожежею на полях зрошення. Вогонь охопив суху траву, чагарники та очерет, розповсюджуючись від різних осередків.

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