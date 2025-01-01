Одесситы вышли на море в первый день января, фото

Одесситы вышли на море. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

В первый день нового года природа решила "поиграть весной". День выдался солнечным и относительно теплым — по крайней мере, как для середины зимы. Тысячи одесситов решили этим воспользоваться и отправились в любимое место — к морю.

За отдыхом одесситов наблюдали фотокорреспонденты Новини LIVE.

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Похоже, на побережье вышел весь город. Здесь можно увидеть людей всех возрастов, пола и социального статуса. Вдоль набережной значительное скопление людей, а парковки вблизи пляжей переполнены.

Одесситы вышли на море. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Одесситы вышли на море. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Горожане гуляют по побережью целыми семьями — пьют кофе, кормят чаек, фоткаются на фоне морских пейзажей или просто наслаждаются солнечным днем и хорошей погодой.

Одесситы вышли на море. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Одесситы вышли на море. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Напомним, на днях на пляже в Одессе застряла машина мужчины с инвалидностью. Также мы показывали, как выглядит шторм на одесском побережье.