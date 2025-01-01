Одесити вийшли на море у перший день січня, фото

Всі на морі — післяноворічна Одеса в об'єктиві Новини.LIVE
У перший день нового року природа вирішила "пограти у весну". День видався сонячним і відносно теплим — принаймні, як для середини зими. Тисячі одеситів вирішили цим скористатися і вирушили до улюбленого місця — до моря.
За відпочинком одеситів спостерігали фотокореспонденти Новини.LIVE.
Здається, на узбережжя вийшло все місто. Тут можна побачити людей будь-якого віку, статі та соціального статусу. Уздовж набережної — значне скупчення людей, а парковки поблизу пляжів переповнені.
Містяни гуляють по узбережжю цілими сім'ями — п'ють каву, годують чайок, фоткаються на фоні морських краєвидів або просто насолоджуються сонячним днем і гарною погодою.
Нагадаємо, днями на пляжі в Одесі застрягла машина чоловіка з інвалідністю. Також ми показували, який вигляд має шторм на одеському узбережжі.
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