Одесити вийшли на море у перший день січня, фото

Одесити вийшли на море. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

У перший день нового року природа вирішила "пограти у весну". День видався сонячним і відносно теплим — принаймні, як для середини зими. Тисячі одеситів вирішили цим скористатися і вирушили до улюбленого місця — до моря.

За відпочинком одеситів спостерігали фотокореспонденти Новини.LIVE.

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Здається, на узбережжя вийшло все місто. Тут можна побачити людей будь-якого віку, статі та соціального статусу. Уздовж набережної — значне скупчення людей, а парковки поблизу пляжів переповнені.

Одесити вийшли на море. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Одесити вийшли на море. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Містяни гуляють по узбережжю цілими сім'ями — п'ють каву, годують чайок, фоткаються на фоні морських краєвидів або просто насолоджуються сонячним днем і гарною погодою.

Одесити вийшли на море. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Одесити вийшли на море. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Нагадаємо, днями на пляжі в Одесі застрягла машина чоловіка з інвалідністю. Також ми показували, який вигляд має шторм на одеському узбережжі.