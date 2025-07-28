Вступление Молдовы в ЕС — когда завершатся переговоры

Игорь Гросу. Фото: ipn

Молдова завершит переговорный процесс по вступлению в Европейский Союз уже через несколько лет. Только после этого страны-члены ЕС смогут принять решение о принятии.

Об этом сообщил глава парламента Молдова Игорь Гросу, передают журналисты издания n4.md.

Реклама

Читайте также:

Молдова в ЕС

Переговорный процесс по вступлению Молдовы в Европейский Союз должен завершиться в 2028 году. После этого будет направлен соответствующий запрос всем государствам-членам о принятии страны в состав ЕС.

Глава парламента Игорь Гросу отметил, что не знает прецедентов, когда страны настолько быстро переходили на стадию переговоров по вступлению в ЕС.

"Знаю, что мы вместе с Украиной с 2022 года прошли этот путь очень быстро. Вот это я знаю. Других примеров не знаю, но каждая страна должна создавать свой прецедент. Мы находимся в такой ситуации, у нас есть шанс, есть это окно возможностей, и мы должны ставить себе амбициозные цели. Наша цель — 2028 год", — сказал глава парламента страны Игорь Гросу.

Напомним, недавно мы писали о том, без какой справки теперь не пускают в Молдову. А также о задержании организатора незаконных переправлений в этой стране.