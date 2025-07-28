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Вступ Молдови у ЄС — коли завершаться перемовини

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 12:05
Вступ Молдови у ЄС - коли завершаться переговори
Ігор Гросу. Фото: ipn

Молдова завершить переговорний процес щодо вступу в Європейський Союз вже за кілька років. Лише після цього країни-члени ЄС зможуть ухвалити рішення щодо прийняття.

Про це повідомив очільник парламенту Молдова Ігор Гросу, передають журналісти видання n4.md.

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Переговорний процес щодо вступу Молдови у Європейський Союз має завершитися у 2028 році. Після цього буде направлений відповідний запит усім державам-членам щодо прийняття країни до складу ЄС.

Очільник парламенту Ігор Гросу відмітив, що не знає прецедентів коли країни настільки швидко переходили на стадію переговорів щодо вступу в ЄС.

"Знаю, що ми разом з Україною з 2022 року пройшли цей шлях дуже швидко. Ось це я знаю. Інших прикладів не знаю, але кожна країна повинна створювати свій прецедент. Ми знаходимося в такій ситуації, у нас є шанс, є це вікно можливостей, і ми повинні ставити собі амбітні цілі. Наша ціль — 2028 рік",— сказав очільник парламенту країни Ігор Гросу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, без якої довідки тепер не пускають до Молдови. А також про затримання організатора незаконних переправлень у цій країні.

Європейський союз Одеса Молдова політики Новини Одеси сусідство
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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