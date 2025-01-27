Николаевщина сегодня - Виталий Ким об усталости на фронте

Украинские бойцы на фронте. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ/Facebook

Несмотря на истощение и трудности, которые принесла война, руководители, волонтеры и военные должны оставаться примером для других. Так, глава Николаевской ОВА Виталий Ким подчеркивает, что мотивация и вера в победу сильнее, чем усталость от войны.

Об этом в интервью для ТСН отметил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Усталость и неопределенность

Виталий Ким отметил, что война уже забрала многих мотивированных людей, которые добровольно ушли на фронт в первые месяцы полномасштабного вторжения. Потери, как среди военных, так и среди волонтеров, стали тяжелым бременем для общества.

"Мы очень много потеряли наших ребят, волонтеров, которые ушли добровольцами вначале. Была очень мотивированная армия. Сейчас мы просто устали, на самом деле все. Но мы, как руководители, не имеем права устать. Мы должны работать дальше, показывать пример", — подчеркнул Ким.

Главная проблема войны

Глава ОВА также обратил внимание на главную проблему длительной войны — неопределенность. Многие граждане, которые готовы выполнить свой долг перед страной, часто не имеют четкого понимания, когда смогут вернуться к своим семьям и привычной жизни.

"Если бы служба длилась 2-3 года, люди могли бы планировать свою жизнь. Они спокойно выполняли бы свои обязанности и возвращались. А из-за того, что война затянулась, этот вопрос стал сложным. Многие говорят: " Я не очень хочу, потому что есть чем заниматься, но если придет повестка — пойду". Но людей смущает вопрос: когда я вернусь?" — прокомментировал он.

Виталий Ким отметил, что пример лидеров, волонтеров и военных остается важным в борьбе за моральную устойчивость общества. Несмотря на усталость, каждый должен осознавать важность своей роли в общей борьбе. Он уверен, что совместная работа и выдержка позволят выстоять даже в затяжной войне.

Напомним, что ситуация на Николаевщине стала заметно спокойнее, но жители Очаковской и Куцурубской громад до сих пор страдают от постоянных атак. Также ранее Виталий Ким признался, что обещание журналисту стоило ему более 3 миллионов гривен.