Миколаївщина сьогодні — Віталій Кім про втому на фронті

Українські бійці на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ/Facebook

Попри виснаження та труднощі, які принесла війна, керівники, волонтери та військові мають залишатися прикладом для інших. Так, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім наголошує, що мотивація та віра у перемогу є сильнішими, аніж втома від війни.

Про це в інтерв'ю для ТСН зазначив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Втома та невизначеність

Віталій Кім зазначив, що війна вже забрала багатьох мотивованих людей, які добровільно пішли на фронт у перші місяці повномасштабного вторгнення. Втрати, як серед військових, так і серед волонтерів, стали важким тягарем для суспільства.

"Ми дуже багато втратили наших хлопців, волонтерів, які пішли добровольцями на початку. Була дуже мотивована армія. Зараз ми просто втомилися, насправді всі. Але ми, як керівники, не маємо права втомитися. Ми маємо працювати далі, показувати приклад", — підкреслив Кім.

Головна проблема війни

Очільник ОВА також звернув увагу на головну проблему тривалої війни — невизначеність. Багато громадян, які готові виконати свій обов’язок перед країною, часто не мають чіткого розуміння, коли зможуть повернутися до своїх сімей і звичного життя.

"Якби служба тривала 2-3 роки, люди могли б планувати своє життя. Вони спокійно виконували б свої обов’язки й поверталися. А через те, що війна затягнулася, це питання стало складним. Багато хто каже: "Я не дуже хочу, бо маю чим займатися, але якщо прийде повістка — піду". Але людей бентежить питання: коли я повернуся?", — прокоментував він.

Віталій Кім наголосив, що приклад лідерів, волонтерів і військових залишається важливим у боротьбі за моральну стійкість суспільства. Попри втому, кожен має усвідомлювати важливість своєї ролі у спільній боротьбі. Він впевнений, що спільна робота та витримка дозволять вистояти навіть у затяжній війні.

Нагадаємо, що ситуація на Миколаївщині стала помітно спокійнішою, але мешканці Очаківської та Куцурубської громад досі страждають від постійних атак. Також раніше Віталій Кім зізнався, що обіцянка журналісту коштувала йому понад три мільйони гривень.