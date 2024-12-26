Партия УДАР открестилась от подозреваемого во взятке активиста

Адвокат и политик Александр Суханов. Фото: Игорь Лаченков

Партия "УДАР Виталия Кличко" исключила из своих рядов одесского адвоката Александра Суханова. На днях он был задержан в Киеве по подозрению в вымогательстве взятки. Партийцы утверждают, что тоже якобы пострадали от его действий.

Об этом говорится в заявлении партии.

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Что говорят партийцы

"УДАР" призвал правоохранителей привлечь Александра Суханова к "максимальной ответственности". Также политическая сила обратилась к СБУ с просьбой приобщить ее к уголовному производству как потерпевшую сторону, ведь скандал "бьет по репутации всей организации".

"Мошенникам не место среди нас", — заявили в "УДАРе".

Выгнали из партии

Также партия сообщила, что уже исключила из своих рядов Александра Суханова, а история его принятия будет "детально проверена". При этом в "УДАРе" заявили, что адвокат вступил в партию "несколько месяцев назад". Впрочем, по данным платформы Опендатабот, Александр Суханов уже девять месяцев возглавляет областную партийную организацию.

Данные об Александре Суханове. Фото: скриншот

Напомним, по версии следствия Суханов потребовал у предпринимателя 1 млн долларов. За эту сумму он обещал помочь в получении права аренды. Политика задержали. Ранее партия "УДАР" утверждала, что причиной ареста могут быть политические преследования.