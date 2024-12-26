Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Вже не наш — однопартійці про затриманого одеського політика arrow

Вже не наш — однопартійці про затриманого одеського політика

26 грудня 2024 14:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Партія УДАР відхрестилася від підозрюваного у хабарі активіста
Адвокат і політик Олександр Суханов. Фото: Ігор Лаченков
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Партія "УДАР Віталія Кличка" виключила зі своїх лав одеського адвоката Олександра Суханова. Днями його затримали у Києві за підозрою у вимаганні хабаря. Партійці стверджують, що також нібито постраждали від його дій.

Про це йдеться у заяві партії.

Читайте також:

Що говорять партійці

"УДАР" закликав правоохоронців притягнути Олександра Суханова до "максимальної відповідальності". Також політична сила звернулася до СБУ з проханням долучити її до кримінального провадження як потерпілу сторону, адже скандал "б’є по репутації всієї організації". 

"Шахраям не місце поміж нас", — заявили в "УДАРі".

Вигнали з партії

Також партія повідомила, що вже виключила зі своїх лав Олександра Суханова, а історія його прийняття "буде детально перевірена". При цьому, в "УДАРі" заявили, що адвокат вступив до партії "декілька місяців тому". Втім, за даними платформи Опендатабот, Олександр Суханов вже дев'ять місяців очолює обласну партійну організацію. 

Вже не наш — однопартійці про затриманого одеського політика - фото 1
Дані про Олександра Суханова. Фото: скриншот

Нагадаємо, за версією слідства, Суханов вимагав у підприємця 1 млн доларів. За цю суму він обіцяв посприяти в отриманні права оренди. Політика затримали. Раніше партія "УДАР" стверджувала, що причиною арешту можуть бути політичні переслідування.

Віталій Кличко СБУ Київ Одеса корупція затримання

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:53 Росія посилила обстріли та спроби закріпитися на Херсонщині

14:31 У Харкові прогнозують плюсову температуру — погода на завтра

14:30 Заготівля дров — чи можна зрубати дерево, яке росте за вікном

14:30 Дохід від 60 тис. грн у сфері будівництва — ТОП-5 вакансій

14:29 Вже не наш — однопартійці про затриманого одеського політика

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:29 Під час голосування за членів антикорради Міноборони стався збій

14:19 У Харкові пролунав вибух

14:02 У прокуратурі Харкова назвали кількість викритих посібників РФ

13:57 Влада проти сімей загиблих бійців на Одещині — причина конфлікту

13:56 Обстріл Нікополя — кількість постраждалих зросла

14:53 Росія посилила обстріли та спроби закріпитися на Херсонщині

14:31 У Харкові прогнозують плюсову температуру — погода на завтра

14:30 Заготівля дров — чи можна зрубати дерево, яке росте за вікном

14:30 Дохід від 60 тис. грн у сфері будівництва — ТОП-5 вакансій

14:29 Вже не наш — однопартійці про затриманого одеського політика

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:29 Під час голосування за членів антикорради Міноборони стався збій

14:19 У Харкові пролунав вибух

14:02 У прокуратурі Харкова назвали кількість викритих посібників РФ

13:57 Влада проти сімей загиблих бійців на Одещині — причина конфлікту

13:56 Обстріл Нікополя — кількість постраждалих зросла

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

21 грудня 2024

06:40 У ломбардах оновились тарифи — ціни на золото у грудні

Text

13:00 Влучання дрона по ринку в Нікополі — ефір День.LIVE

Text

12:52 Кицак повідомив, скільки українців наразі перебувають в ЄС

Text

12:32 Допомога для ВПО — нардеп назвав проблему з виплатами

Text

11:40 Нардеп назвав, де хочуть зберігати дані реєстру військових

Text

10:24 Експерт відповів, скільки триватимуть відключення світла

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:20 Зниження мобілізаційного віку — чи є законопроєкт у Раді

Text

08:00 Російська атака та авіатроща в Казахстані — ефір Ранок.LIVE

Text

03:55 Провал з мобілізацією, а офіцери не воюють — нардепка Скороход

25 грудня 2024
Text

23:48 Розшукуватимуть фіктивні інвалідності — нардеп назвав кількість

Text

18:33 Чи зменшилась кількість бізнесів "у тіні" — нардеп відповів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

25 грудня 2024

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити