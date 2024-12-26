Партія УДАР відхрестилася від підозрюваного у хабарі активіста

Адвокат і політик Олександр Суханов. Фото: Ігор Лаченков

Партія "УДАР Віталія Кличка" виключила зі своїх лав одеського адвоката Олександра Суханова. Днями його затримали у Києві за підозрою у вимаганні хабаря. Партійці стверджують, що також нібито постраждали від його дій.

Про це йдеться у заяві партії.

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Що говорять партійці

"УДАР" закликав правоохоронців притягнути Олександра Суханова до "максимальної відповідальності". Також політична сила звернулася до СБУ з проханням долучити її до кримінального провадження як потерпілу сторону, адже скандал "б’є по репутації всієї організації".

"Шахраям не місце поміж нас", — заявили в "УДАРі".

Вигнали з партії

Також партія повідомила, що вже виключила зі своїх лав Олександра Суханова, а історія його прийняття "буде детально перевірена". При цьому, в "УДАРі" заявили, що адвокат вступив до партії "декілька місяців тому". Втім, за даними платформи Опендатабот, Олександр Суханов вже дев'ять місяців очолює обласну партійну організацію.

Дані про Олександра Суханова. Фото: скриншот

Нагадаємо, за версією слідства, Суханов вимагав у підприємця 1 млн доларів. За цю суму він обіцяв посприяти в отриманні права оренди. Політика затримали. Раніше партія "УДАР" стверджувала, що причиною арешту можуть бути політичні переслідування.