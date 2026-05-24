Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Взрыв авто в центре Одессы СБУ расследует как теракт: подробности

Взрыв авто в центре Одессы СБУ расследует как теракт: подробности

Ua ru
Дата публикации 24 мая 2026 14:49
Взрыв авто в центре Одессы СБУ расследует как теракт: подробности
Авто после взрыва. Фото иллюстративное: Одесская областная прокуратура

Взрыв автомобиля в Приморском районе Одессы квалифицирован как террористический акт. Следователи уже открыли соответствующее уголовное производство.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на СБУ в Одесской области.

Місце вибуху авто в Одесі
В Одессе взорвали авто. Фото: Нацполиция

Теракт в Одессе: что известно

В СБУ уточнили, что взрыв произошел поздно вечером 23 мая на улице Университетской в Одессе. По предварительным данным следствия, взорвался автомобиль, в салоне которого находились два человека. Оба получили ранения, им оказывается медицинская помощь.

В Службе безопасности Украины заявили, что открыли уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт. Сейчас сотрудники СБУ и Нацполиции проводят комплекс следственных и оперативных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства взрыва и лиц, причастных к его организации.

На месте работают следователи, криминалисты и взрывотехники. Правоохранители проверяли все возможные версии произошедшего. Детали расследования правоохранители обещают сообщить позже.

Читайте также:

Теракты в Одессе

Ранее Новини.LIVE писали, что в Киевском районе Одессы 16 февраля взорвалось авто. По данным полиции, в машине находился 56-летний мужчина. Он получил травмы и был госпитализирован. Правоохранители установили, что под авто заложили самодельное взрывное устройство. Его привели в действие дистанционно. Для этого использовали мобильный телефон, который спрятали неподалеку в коробке из-под сока. Через несколько часов после происшествия СБУ задержала причастного к преступлению 32-летнего уроженца другой области. Следователи считают, что его завербовал неизвестный куратор. За выполнение задания обещали 5000 долларов. Обещанные деньги он так и не получил. По информации правоохранителей, ему дали лишь небольшую сумму на материалы.

Также ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одессе утром 6 февраля взорвался автомобиль. Машина стояла вблизи жилого дома. В результате инцидента погиб 21-летний владелец транспортного средства, им оказался военный. Позже в СБУ заявили о теракте. Взрыв назвали умышленным преступлением, направленным на запугивание и дестабилизацию. На данный момент информации о подрывнике пока нет.

теракт взрыв авто Новости Одессы
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации