Взрыв авто в центре Одессы СБУ расследует как теракт: подробности

Авто после взрыва.

Взрыв автомобиля в Приморском районе Одессы квалифицирован как террористический акт. Следователи уже открыли соответствующее уголовное производство.

Теракт в Одессе: что известно

В СБУ уточнили, что взрыв произошел поздно вечером 23 мая на улице Университетской в Одессе. По предварительным данным следствия, взорвался автомобиль, в салоне которого находились два человека. Оба получили ранения, им оказывается медицинская помощь.

В Службе безопасности Украины заявили, что открыли уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт. Сейчас сотрудники СБУ и Нацполиции проводят комплекс следственных и оперативных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства взрыва и лиц, причастных к его организации.

На месте работают следователи, криминалисты и взрывотехники. Правоохранители проверяли все возможные версии произошедшего. Детали расследования правоохранители обещают сообщить позже.

Теракты в Одессе

Ранее Новини.LIVE писали, что в Киевском районе Одессы 16 февраля взорвалось авто. По данным полиции, в машине находился 56-летний мужчина. Он получил травмы и был госпитализирован. Правоохранители установили, что под авто заложили самодельное взрывное устройство. Его привели в действие дистанционно. Для этого использовали мобильный телефон, который спрятали неподалеку в коробке из-под сока. Через несколько часов после происшествия СБУ задержала причастного к преступлению 32-летнего уроженца другой области. Следователи считают, что его завербовал неизвестный куратор. За выполнение задания обещали 5000 долларов. Обещанные деньги он так и не получил. По информации правоохранителей, ему дали лишь небольшую сумму на материалы.

Также ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одессе утром 6 февраля взорвался автомобиль. Машина стояла вблизи жилого дома. В результате инцидента погиб 21-летний владелец транспортного средства, им оказался военный. Позже в СБУ заявили о теракте. Взрыв назвали умышленным преступлением, направленным на запугивание и дестабилизацию. На данный момент информации о подрывнике пока нет.