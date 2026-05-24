Вибух авто в центрі Одеси СБУ розслідує як теракт: подробиці

Авто після вибуху. Фото ілюстративне: Одеська обласна прокуратура

Вибух автомобіля у Приморському районі Одеси кваліфіковано як терористичний акт. Слідчі вже відкрили відповідне кримінальне провадження.

Про це інформує СБУ в Одеській області.

В Одесі підірвали авто.

Теракт в Одесі: що відомо

У СБУ уточнили, що вибух стався пізно ввечері 23 травня на вулиці Університетській в Одесі. За попередніми даними слідства, підірвався автомобіль, у салоні якого перебували двоє людей. Обоє зазнали поранень, їм надають медичну допомогу.

У Службі безпеки України заявили, що відкрили кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт. Наразі співробітники СБУ та Нацполіції проводять комплекс слідчих та оперативних заходів, щоб встановити всі обставини вибуху та осіб, причетних до його організації.

На місці працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки. Правоохоронці перевіряли всі можливі версії події. Деталі розслідування правоохоронці обіцяють повідомити пізніше.

Теракти в Одесі

Раніше Новини.LIVE писали, що у Київському районі Одеси 16 лютого вибухнуло авто. За даними поліції, в машині перебував 56-річний чоловік. Він отримав травми і був госпіталізований. Правоохоронці встановили, що під авто заклали саморобний вибуховий пристрій. Його привели в дію дистанційно. Для цього використали мобільний телефон, який заховали неподалік у коробці з-під соку. За кілька годин після події СБУ затримала причетного до злочину 32-річного уродженця іншої області. Слідчі вважають, що його завербував невідомий куратор. За виконання завдання обіцяли 5000 доларів. Обіцяні гроші він так і не отримав. За інформацією правоохоронців, йому дали лише невелику суму на матеріали.

Також раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі вранці 6 лютого вибухнув автомобіль. Машина стояла поблизу житлового будинку. Внаслідок інциденту загинув 21-річний власник транспортного засобу, ним виявився військовий. Пізніше в СБУ заявили про теракт. Вибух назвали умисним злочином, спрямованим на залякування та дестабілізацію. Наразі інформації про підривника поки немає.