В Одессе задержали троих подозреваемых в терактах с взрывами автомобилей

Взрыв автомобиля в Одессе. Фото: Нацполиция

Полиция и Служба безопасности Украины менее чем за сутки установили и задержали троих подозреваемых в причастности к двум террористическим актам, произошедшим в Одессе несколько дней назад. В результате взрывов автомобилей один человек погиб, ещё двое получили ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отдел по связям с общественностью полиции Одесской области.

Задержание подозреваемых в терактах в Одессе

По информации правоохранителей, первый взрыв произошел утром в Пересыпском районе города. Самодельное взрывное устройство сработало под автомобилем 49-летнего местного жителя, когда тот выезжал с парковки возле своего дома. Мужчина получил легкие телесные повреждения.

В тот же день вечером взрыв прогремел в Киевском районе Одессы. Взорвался автомобиль, за рулем которого находился 51-летний таксист, как раз выполнявший заказ и перевозивший пассажирку. Оба получили ранения, однако водитель скончался от полученных травм.

К раскрытию преступлений были привлечены оперативники уголовного розыска, подразделений криминального анализа, а также сотрудники СБУ. В результате совместной спецоперации правоохранители задержали троих жителей Одесской области. Один из них, по данным следствия, уже имел судимость.

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Предварительно установлено, что подозреваемых завербовали через один из популярных мессенджеров. По указаниям кураторов они установили под автомобилями потерпевших самодельные взрывные устройства, которые впоследствии были дистанционно активированы. За совершение преступлений исполнителям пообещали денежное вознаграждение, однако, как утверждают правоохранители, средств они так и не получили.

Всем троим инкриминируется совершение террористических актов по частям 2 и 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины. Одному из задержанных грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, еще двум — до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как писали Новини.LIVE, 28 июля в Одессе взорвался автомобиль. В результате инцидента погиб водитель, а пассажирка получила ранения и была госпитализирована.

Также мы сообщали, что в Одесской области сорвали побег военнослужащего в Молдову в грузовике. За переправку в другую страну мужчине пришлось бы заплатить 7 500 долларов.